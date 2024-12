Badanie, opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Public Health, objęło ponad 69 tysięcy uczestników monitorowanych przez ponad dwie dekady. Naukowcy przeanalizowali spożycie cukru w trzech głównych kategoriach:

Okazało się, że spożywanie słodzonych napojów wywołuje najbardziej niekorzystny wpływ na zdrowie serca . Płynne cukry, szybko przyswajane przez organizm, nie zapewniają uczucia sytości, co może prowadzić do nadmiernego spożycia kalorii. Z kolei słodkie przekąski, choć nie są bez winy, często towarzyszą sytuacjom towarzyskim i są spożywane rzadziej niż napoje .

Od lat słyszymy o tym, że cukier to nasz wróg. Zapominamy jednak o tym, że w przyrodzie występują także cukry, które mogą mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie

Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków badania było odkrycie, że ekstremalnie niskie spożycie cukru może również negatywnie wpływać na zdrowie układu krążenia . Najlepsze wyniki zdrowotne zaobserwowano u osób, które spożywały cukier okazjonalnie i w umiarkowanych ilościach. Badacze sugerują, że może to być związane z ogólnymi nawykami żywieniowymi: osoby całkowicie unikające cukru mogą stosować bardzo restrykcyjne diety, często wynikające z istnieących problemów zdrowotnych .

Może to odzwierciedlać podstawowe zachowania dietetyczne. Osoby spożywające bardzo mało cukru mogą być bardziej narażone na inne czynniki ryzyka zdrowotnego

Co dalej z cukrem w naszej diecie?

Naukowcy podkreślają, że ich badania są punktem wyjścia do dalszych analiz. Dieta to kwestia bardzo indywidualna, zależna od czynników demograficznych, kulturowych i genetycznych. Wyniki szwedzkich badań mogą nie mieć bezpośredniego przełożenia na inne populacje, ale pokazują, że czas na bardziej zniuansowane podejście do cukru.