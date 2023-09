Spis treści: 01 Na czym polegają ćwiczenia izometryczne? To świetny sposób na zgrabną sylwetkę

02 Plank pozwala wzmocnić całe ciało

03 Ściskanie pośladków wzmocni je jak nigdy dotąd

04 Ściskanie uda pomaga w walce z cellulitem

05 Wyciskanie ściany to dobry sposób na silne ręce

Na czym polegają ćwiczenia izometryczne? To świetny sposób na zgrabną sylwetkę

Trening izometryczny jest zalecany przede wszystkim dla osób początkujących, gdyż do wykonywania takich ćwiczeń niepotrzebny nam jest żaden specjalistyczny sprzęt. Możemy je wykonywać w domu na macie, a niektóre z nich nawet na siedząco przy biurku. Ćwiczenia te są niezwykle poste, gdyż polegają wyłącznie na napinaniu i rozluźnianiu mięśni. Trening izometryczny może być stosowany, gdy:

Reklama

chcemy wzmocnić nasze dotychczasowe treningi,

borykamy się z niewielkim zanikiem mięśniowych,

podczas kontuzji, jeśli lekarz lub fizjoterapeuta nie mają ku temu przeciwwskazań,

po długiej przerwie od wysiłku fizycznego.

Ćwiczenia izometryczne to dobra forma wzmocnienia mięśni i wzrostu siły, które mogą być jedynym treningiem lub uzupełnieniem treningu siłowego w przypadku osób, które takowe wykonują. Treningi izometryczne nazywane są także statycznymi, które wykonuje się poprzez napinanie danego mięśnia przez dłuższy okres i nie wymagają pracy stawów. Poznaj kilka prostych ćwiczeń.

Zdjęcie Przed każdym ćwiczeniem warto wykonać lekką rozgrzewkę / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Jak pozbyć się pelikanów? Trzy skuteczne ćwiczenia na szczupłe ramiona

Plank pozwala wzmocnić całe ciało

Połóż się na brzuchu, podpierając się na przedramionach i palcach stóp. Napnij mięśnie brzucha, pośladków i pleców, utrzymując ciało proste. Trzymaj tę pozycję przez określony czas, zazwyczaj od 20 sekund do kilku minut. Deska ujędrnia całe ciało, poprawia postawę i pomaga wyćwiczyć równowagę. Dodatkowo wzmacnia ramiona i pomaga przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej.

Zdjęcie / © Photogenica

Zobacz również: Jak schudnąć z twarzy i policzków? Skuteczna dieta i ćwiczenia na smukłą buzię

Ściskanie pośladków wzmocni je jak nigdy dotąd

Stań w pozycji wyprostowanej. Ściskaj mięśnie pośladków jak najmocniej przez kilka sekund, a następnie zwolnij. Powtórz to ćwiczenie kilka razy. Pamiętaj, że mięśnie pośladkowe odpowiadają za utrzymywanie pionu, a zaniedbanie ich może prowadzić do różnych schorzeń np. do bólu stawu biodrowego, które wywołane jest napięciem mięśni grupy pośladkowej. Słabe mięśnie pośladkowe przyczyniają się do np. bólu podczas wchodzenia po schodach lub męczenia się w trakcie noszenia ciężkich rzeczy.

Zdjęcie Takie ćwiczenie pomoże wzmocnić pośladki / 123RF/PICSEL

Ściskanie uda pomaga w walce z cellulitem

Usiądź na krześle i napnij mięśni ud. Ściskaj je jak najmocniej przez kilka sekund, a następnie rozluźnij. Powtórz to ćwiczenie kilka razy. Mięśnie ud w dużej mierze wpływają na mięśnie pośladków. Jeśli marzymy o smukłej sylwetce, to warto wykonywać te ćwiczenia w parze. Dodatkowo treningi tej parti ciała pomaga w walce z cellulitem i ujędrnia skórę.

Zdjęcie W ten sposób możesz zapobiec powstaniu cellulitu na udzie / Getty Images

Wyciskanie ściany to dobry sposób na silne ręce

Stań przy ścianie, opierając na niej dłonie na wysokości klatki piersiowej. Wykonaj nacisk na ścianę przez kilka sekund, napinając mięśnie klatki piersiowej. Powtórz to ćwiczenie kilka razy. Taki trening wzmacnia ręce i stabilizuje barki.

Zdjęcie To proste, ale skuteczne ćwiczenie, które angażuje górne partie ciała / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Jak pozbyć się pelikanów? Trzy skuteczne ćwiczenia na szczupłe ramiona