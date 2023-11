Jesień, która na dobre zadomowiła się już w Polsce, zdaje się z każdym kolejnym dniem ustępować nieco miejsca swojej chłodniejszej koleżance. Mimo iż do rozpoczęcia kalendarzowej zimy jeszcze długo ponad miesiąc, już teraz czas wyciągnąć z szaf cieplejsze kurtki, czapki i rękawiczki. Pogoda nie będzie nas bowiem rozpieszczać.

Prognoza pogody na dziś. Ostrzeżenie IMGW. W tym regionie mocno powieje

Początek tygodnia przywita się dużym zachmurzeniem. Na północy, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie przelotnie popada. Po południu i wieczorem deszcz pojawi się również miejscami na zachodzie. Tymczasem w Sudetach, obok deszczu ze śniegiem, możliwe również opady samego śniegu.

"Temperatura maksymalna od 5 st. C na północnym wschodzie i w dolinach górskich do 9 st. C w centrum i na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i po południu w dolinach sudeckich porywisty, południowo-zachodni, po południu na zachodzie skręcający na południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h. Wysoko w Sudetach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda nie będzie łaskawa szczególnie dla mieszkańców województwa dolnośląskiego. Tam od godziny 21 obowiązywało będzie ostrzeżenie 1 stopnia przed silnym wiatrem.

Cyklon Jasper zbliża się do Polski. Co nas czeka?

Wraz z początkiem tygodnia do Polski nadciągnie cyklon Jasper. "W strumieniu coraz aktywniejszej cyrkulacji strefowej atmosfery polegającej na bardziej dynamicznym przepływie polarno-morskich mas powietrza znad Atlantyku i Europy Zachodniej w głąb środkowej części kontynentu europejskiego, musimy oczekiwać coraz większej ilości opadów deszczu (w górach także śniegu i deszczu ze śniegiem) z nasilającą się prędkością wiatru" - informuje serwis lowcyburz.pl.

Zdjęcie Cyklon Jasper zbliża się do Polski. Co nas czeka? / Piotr Kamionka / East News

W nocy front rozpocznie wędrówkę nad krajem, przynosząc sporo chmur oraz opadów deszczu - miejscami intensywnych: od 5 do nawet 15 mm. Na północy, północnym-wschodzie oraz Podhalu przejściowo także opady deszczu ze śniegiem, w górach zaś samego śniegu. Niemal przez całą noc deszcz towarzyszył będzie mieszkańcom rejonów od Pomorza po Mazury.

