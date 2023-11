Spis treści: 01 Prognoza pogody na weekend. Zachmurzenie i opady

02 Zima zbliża się do Polski? Synoptycy nie mają wątpliwości

03 Zima w Europie. Jakie są prognozy dla Polski?

Prognoza pogody na weekend. Zachmurzenie i opady

Miniony tydzień nie należał w pogodzie do najprzyjemniejszych. W wielu regionach kraju lekkie promienie słońca coraz częściej ustępowały miejsca chmurom, które z kolei przynosiły opady deszczu oraz silny wiatr. Niewiele zmieniło się również w weekend.

W sobotę wciąż na lekkie przejaśnienia liczyć można wyłącznie na zachodzie kraju. W pozostałych rejonach zachmurzenie umiarkowane lub duże, a także przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 4 do 9 st. C. Podobnie będzie również w niedzielę. Wysoko w górach spadnie śnieg, a temperatura obniży się do -4 st. C. Jak się okazuje, to pierwsze przymiarki zimy do tego, aby na dobre rozgościć się w naszym kraju.

Reklama

Zobacz również: Zima w styczniu może zaskoczyć Polaków. Prognozy mówią jasno

Zima zbliża się do Polski? Synoptycy nie mają wątpliwości

"Obecnie zarówno na Kasprowym Wierchu jak i na Śnieżce mamy 12 cm pokrywy śnieżnej, w najbliższych dniach śniegu w górach jeszcze przybędzie" - informowali w piątek, 10 listopada, eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zima zbliża się bowiem do Polski.

Zdjęcie Zima zbliża się do Polski? Synoptycy nie mają wątpliwości / Pawel Murzyn/East News / East News

"Od kilku dni w prognozach pogody widać silny atak zimy w Polsce. Śnieżyca raz jest wyrzucana nieco na wschód, raz bardziej do centrum i na południe kraju. Jednak wciąż widać ją w prognozach dla Polski. Prawdopodobnie czeka nas pierwszy, silniejszy incydent zimowy na nizinach w tym sezonie" - donosi serwis fanipogody.pl. Co dokładnie nas czeka?

Zobacz również: Pogoda na ferie 2024. Uczniowie mogą zacierać już ręce?

Zima w Europie. Jakie są prognozy dla Polski?

Zima coraz śmielej rozgaszcza się w Europie. Podczas gdy jeszcze niedawno pokrywa śnieżna utrzymywała się wyłącznie w zachodniej i północnej Skandynawii, już wkrótce ten obszar znacznie się zwiększy. W okolicach połowy miesiąca w wielu regionach Europy można spodziewać się silnych ataków zimy. W tym również w Polsce.

Mimo iż pierwszy śnieg w Polsce spadł jeszcze jesienią, racząc swoją obecnością mieszkańców miejscowości położonych niedaleko gór, już wkrótce może mocno namieszać w pogodowych prognozach dla całego kraju. Według najnowszych prognoz pogody IMGW zima zawita do Polski już w drugiej połowie listopada.

"Kierowcy, jeśli jeszcze nie wymieniliście opon na zimowe, to macie coraz mniej czasu" - przestrzega IMGW, dodając, że według predykcji modelu GFS opady śniegu i pokrywa śnieżna mogą pojawić się na nizinach właśnie wraz z nadejściem połowy miesiąca.