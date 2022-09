Spis treści: 01 Najdroższe grzyby

Najdroższe grzyby

Sierpień i wrzesień to tradycyjnie najlepsze miesiące na grzybobranie. Zwłaszcza gdy wybierzemy się do lasu o świcie i tuż po deszczu możemy liczyć na obfite zbiory. W czasie leśnych eskapad warto pamiętać, że od pewnego czasu możemy natknąć się cenne trufle. Ceny tych grzybów potrafią dochodzić nawet do kilkudziesięciu tysięcy euro za kilogram!

Największymi producentami trufli są Hiszpania, Francja i Włochy. W naszym kraju niestety sprzedaż znalezionych w lesie grzybów tego gatunku nie jest zbyt opłacalna.

Zdjęcie Wbrew temu, co może sugerować nazwa, trufle letnie rosną przez cały rok / 123RF/PICSEL

Gdzie szukać trufli?

Trufle rosną najczęściej pod dębami, leszczyną, lipą, czarną sosną, bukiem i grabem. Na truflowe łowy najlepiej więc wybrać się do lasu liściastego, ewentualnie mieszanego. Grzyby te żyją pod ziemią, pomiędzy korzeniami drzew. Kiedyś w ich poszukiwaniu pomagały szkolone do tego celu świnie, teraz "truflarze" korzystają również z pomocy psów - na przykład rasy lagotto romagnolo.



Trufle w polskich lasach

Na trufle letnie w Polsce możemy trafić w rejonie Niecki Nidziańskiej na pograniczu województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Występuje także w Borach Tucholskich i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Dokładne lokalizacje są jednak trzymane przez naukowców w tajemnicy, by chronić rzadkie okazy tego grzyba.



Zdjęcie Trufle kryją się pod ziemią dlatego do ich "tropienia" wykorzystywane są psy i świnie / 123RF/PICSEL

