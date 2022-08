"Leśne żniwa". W Małopolsce zebrano jedne z najdroższych grzybów świata, są warte 4 tys. złotych

Spis treści: 01 "Leśne żniwa" w Trzebini

"Leśne żniwa" w Trzebini

Trzebinia to miejscowość położona pomiędzy Krakowem i Katowicami. To właśnie tu pojawiły się jedne z najdroższych grzybów świata — trufle. Doświadczony grzybiarz w ciągu półtorej godziny zebrał ponad trzy kilogramy grzybów. Takie znalezisko na europejskim rynku warte jest około 4 tysięcy złotych (1200 - 1400 zł/kg), jednak w Polsce grzybiarz spodziewa się uzyskać cenę 1000 zł/kg.



Zdjęcie W ciągu 90 minut pan Paweł zebrał 3 kilogramy cennych grzybów (zdjęcie ilustracyjne) / 123RF/PICSEL

Intratne hobby

W rozmowie z o2.pl grzybiarz przyznał, że trufle zbiera już od 12 lat. Pan Paweł traktuje zbieranie trufli jako hobby. Trzeba dodać, że jest to dość opłacalna pasja, biorąc pod uwagę cenę grzybów oraz fakt, że mężczyzna otrzymuje zamówienia na te rzadkie grzyby z polskich i zagranicznych restauracji.



Grzybiarz, zdradzając kulisy handlu truflami, zwraca uwagę, że ceny, jaką uzyska za swoje "leśne żniwa" nie da się przewidzieć z góry, bo jest ona negocjowana indywidualnie z każdą restauracją, zatem na ostateczną kwotę, która trafia na jego konto, wpływ mają różnorodne czynniki — nawet renoma restauracji. Mimo to zbieranie trufli nadal pozostaje bardzo opłacalnym hobby, do tego stopnia, że pan Paweł nie zbiera już żadnych innych gatunków, a grzybiarze skupiający się na truflach pilnie strzegą swoich sekretów.



Grzyby trufle: Co to takiego?

Trufle (Tuber) należą do grzybów workowych z rodziny truflowatych. Rosną i egzystują pod ziemią na głębokości 10 - 20 centymetrów. Ich owocniki mają bulwiastą postać, a po przekrojeniu ukazuje się labirynt obłoczni. Młode grzyby rozwijają się w głębszych warstwach gleby, a w miarę dorastania przemieszczają się coraz wyżej.



Zdjęcie Przekrojona czarna trufla / 123RF/PICSEL

Trufle wchodzą w mikoryzę z różnymi gatunkami drzew, toteż można znaleźć je pod dębami, bukami, grabami, lipami, osikami, leszczynami i osikami.

Jak smakują trufle?

Trufle to rzadkie, trudne do "wytropienia" grzyby, dlatego są one tak cenne. Smakosze są w stanie naprawdę wiele zapłacić za możliwość zatopienia zębów w truflach. Jak smakują trufle? Czarne okazy mają orzechowy i korzenny aromat, który wielu kojarzy się z zapachem mokrego lasu. Są jednak i tacy, którzy uważają, że są one ziemiste, cierpkie i piżamowe. Natomiast smak trufli białej (najdroższy grzyb na świecie) określa się jako czosnkowo-serowy.

Zdjęcie Białe trufle mają smak czosnkowo-serowy / 123RF/PICSEL

Polskie trufle, czyli "tertofelle pieczone w popiel"

Dorota Hilszczańska w książce "Polskie Trufle. Skarb odzyskany" wydanej przez Lasy Państwowe — podaje, że w Polsce pierwsze udokumentowane stanowiska trufli leśnej pochodzą z połowy XX w. Jednak już w pierwszej polskiej książce kucharskiej z XVII w. Stanisław Czernecki zapisał przepis na "tertofelle pieczone w popiel", które serwował wojewodzie krakowskiemu Aleksandrowi Michałowi Lubomirskiemu.



Wśród gatunków trufli cenionych ze względu na kulinarne zastosowanie, w Polsce potwierdzono występowanie trufli: letniej, wgłębionej wielkozarodnikowej, zimowej i białawej. Oprócz nich w lasach znaleźć można też gatunki, które nie wzbudzają ślinotoku u smakoszy, czyli trufle: wydrążone, pstre, rude i jaskrawe. Okazy, które znaleziono pod Trzebiną należały do najbardziej cenionego wśród polskich gatunków — trufli letniej.



Zdjęcie Trufle zbiera się inaczej niż wszystkie grzyby — trzeba je wykopać / 123RF/PICSEL

Polowanie na trufle

Zbieranie trufli nie jest łatwe. To grzyby, które żyją na głębokości 10 - 20 centymetrów pod ziemią. W przeciwieństwie do innych gatunków, trufli nie zobaczymy wśród leśnego runa. Właśnie dlatego większość zbieraczy zabiera ze sobą na "polowanie" psy bądź świnie. Czuły węch tych zwierząt pozwala odkryć podziemne kryjówki trufli. Grzybiarz z Trzebini twierdzi, że lata doświadczenia pozwalają mu odnaleźć te cenne grzyby bez pomocy zwierząt. Nie ujawnia jednak w jaki sposób mu się to udaje, wszak "truflarze" zazdrośnie strzegą swych tajemnic.



Zdjęcie Trufle kryją się pod ziemią dlatego do ich "tropienia" wykorzystywane są psy i świnie / 123RF/PICSEL

Najdroższe grzyby świata

Choć trufla leśna to cenny grzyb, to jednak o wiele bardziej wartościowe są trufle białe, koneserzy są skłonni płacić za nie bajońskie sumy. Innym niezwykle cennym grzybem, który po stu latach przerwy znów zaczął pojawiać się w Polsce, jest gąska sosnowa (pisaliśmy o tym szerzej w artykule " To już potwierdzone. Do Polski po 100 latach powrócił jeden z najdroższych grzybów świata "). Wyjątkowo cenionym i kosztującym krocie gatunkiem grzybów jest też kordyceps chiński. Do najtańszych nie należą też smardze i pieprzniki jadalne.

