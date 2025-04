Temperatura minimalna wyniesie 3 st. Celsjusza na północnym wschodzie, około 5 st. na zachodzie i w centrum. Do 10 st. wskażą termometry na południowym wschodzie. W sobotę i niedzielę maksymalna temperatura wyniesie od 7 st. C nad morzem, ok. 13 st. C w centrum, do 15 st. C na południowym zachodzie.