Czekasz na wyjazd do sanatorium? Sprawdź swoje miejsce w kolejce do wyjazdu

Jakie choroby kwalifikują się do sanatorium?

Świadczenia rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatoriach udzielane są dla osób, które mają:

choroby ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia) choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku albo z powodu choroby zawodowej wymagasz określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, możesz skorzystać z tego rodzaju leczenia czytamy na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowie

Czytaj również: Iwonicz-Zdrój: Uzdrowisko z charakterem

Sanatorium - ile trwa pobyt

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. 2011 nr 142 poz. 835), par. 2, ust 1, pkt. 1 i 2) w przypadku dorosłych - zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej to nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Przepisu tego nie stosuje się do leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym, do rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz do uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego. W ramach leczenia wykonywanych jest nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu.

Reklama

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni, i jest częściowo odpłatny.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

Zdjęcie Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych / 123RF/PICSEL

Sanatorium dla dorosłych - opłaty

Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem) a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Stawki określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia. Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest.

Stawki za pobyt w sanatorium - od 1 maja 2022 r.

Zdjęcie Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju / 123RF/PICSEL

Jak informuje NFZ, poziom finansowania przez pacjenta kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu, wynosi:

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym



40,90 zł od 1 maja do 30 września

32,60 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój jednoosobowy w studiu



37,40 zł od 1 maja do 30 września

26,10 zł od 1 października do 30 kwietnia



Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego



33,20 zł od 1 maja do 30 września

24,90 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym



27,30 zł od 1 maja do 30 września

19,50 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój dwuosobowy w studiu



24,90 zł od 1 maja do 30 września

16,50 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego



19,50 zł od 1 maja do 30 września

14,20 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym



14,80 zł od 1 maja do 30 września

12,50 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego



11,90 zł od 1 maja do 30 września

10,60 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój wieloosobowy w studiu



13,60 zł od 1 maja do 30 września

11,90 zł od 1 października do 30 kwietnia

* źródło NFZ

Zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne. Poniesiesz natomiast koszty pobytu i we własnym zakresie będziesz musiał zapewnić sobie zakwaterowanie i wyżywienie.

NFZ nie ponosi kosztów za:

przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;

częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych;

wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;

pobytu opiekuna pacjenta;

dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych;

kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Sanatorium - skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz mający podpisaną umowę z NFZ. Przy tym zawsze bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i przeciwwskazania.

Do skierowania dołączone będą aktualne wyniki podstawowych badań (wykonanych na zlecenie i koszt kierującego):

badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, EKG (ważność badania wynosi 6 miesięcy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania

OB, morfologia krwi, mocz, EKG (ważność badania wynosi 6 miesięcy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania badania dla dzieci: OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)

Oceny skierowania na leczenie uzdrowiskowe dokonuje zatrudniony w NFZ lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Lekarzowi specjaliście przysługuje prawo dokonania zmiany kwalifikacji skierowania.

Skierowanie do sanatorium wystawiane jest metodą tradycyjną. Może być przekazane do Oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub bezpośrednio przez pacjenta (osobiście lub tradycyjną pocztą). - W Oddziale NFZ jest rejestrowane w systemie informatycznym, otrzymuje kolejny numer, a następnie jest rozpatrywane pod względem celowości - informuje NFZ.

Prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie do sanatorium przesyłane dostarczane jest do wojewódzkiego oddziału NFZ, na którego terenie aktualnie mieszka pacjent. Ważne! Aby to zrobić, mamy 30 dni od daty jego wystawienia. Po tym czasie skierowanie do sanatorium traci swoją ważność.

Skierowanie z niepełnymi informacjami nie jest przez Fundusz rozpatrywane.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak powinna być dieta dla seniora? Newseria Lifestyle

Skierowanie do sanatorium - kiedy odpowiedź

O tym, czy skierowanie zostało rospatrzone, pacjent dowiaduje się na piśmie. Jeżeli oddział Funduszu nie potwierdzi skierowania z powodu braku miejsc, świadczeniobiorca wpisywany jest na listę oczekujących, o czym jest pisemnie informowany, ze wskazaniem okresu oczekiwania na potwierdzenie skierowania.

O terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia pacjent jest powiadamiany nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Sanatorium - kolejka

Jeśli twoje skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostało przekazane do NFZ, możesz na bieżąco śledzić, na jakim etapie jest jego realizacja w serwisie internetowym NFZ.