"Oznacza to, że miesięcznie nie można dostawać więcej niż 2,5 tys. zł. Jednak nie każda z osób kwalifikujących się do odebrania zwrotu podatku dostanie go tyle samo" - informuje serwis Biznes Interia.

Z kolei emeryci pobierający świadczenie w wysokości 1500 zł, otrzymają zwrot na poziomie ok. 270 zł, a do osób z emeryturą 2400 zł powędruje do 120 zł zwrotu podatku. Ze zwrotu ok. 150 zł będą mogli się cieszyć seniorzy z emeryturami 1 tys. zł.