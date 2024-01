Ile wynoszą 13. i 14. emerytura oraz kiedy będą wypłacane?

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona po marcowej waloryzacji, a na konta i do rąk większości rencistów i emerytów trafi w kwietniu. Natomiast wypłata czternastej emerytury planowana jest na wrzesień lub październik.

Wedle założeń w 2024 r. "trzynastka" ma wynosić ok. 1769 zł-1783 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej i podatku dochodowego, emeryci i renciści otrzymają na rękę od 1397,51 do 1408,57 zł.

Pełna wysokość "czternastki" wyniesie w br. maksymalnie 2650 zł brutto. Mogą na nią liczyć seniorzy pobierający świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto miesięcznie. Zatem czternasta emerytura wyniesie ok. 2200 zł netto.

Jeśli ktoś dostaje wyższą emeryturę, to "czternastka" zostanie wówczas pomniejszona na zasadzie "złotówka za złotówkę".

Czternasta emerytura nawet o tysiąc złotych niższa?

Ministra Agata Bąk, kierująca Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poinformowała niedawno, że w budżecie zabezpieczono środki na wypłaty 13. i 14. emerytury.

Jednak, jak informuje serwis Polsat News, tegoroczna czternasta emerytura może być o wiele niższa niż zeszłoroczna.

"Na krótko przed wyborami Zjednoczona Prawica wpisała czternastą pensję do budżetu i... popełniła przy tym spory legislacyjny bubel, za który mogą zapłacić emeryci. Wszystko przez to, że jako górną wysokość przyznawania tej pomocy finansowej rząd przyjął kwotę 2900 PLN brutto. Wydatek stały, wpisany do budżetu, ma to do siebie, że kwoty tej nie można płynnie zmieniać, wydając np. rozporządzenie, które będzie zależne od sytuacji ekonomicznej w kraju" - czytamy na stronie polsatnews.pl.

