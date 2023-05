Czy chrzestni muszą przystąpić do komunii? O tym warto pamiętać

Decyzja o tym, kogo wybrać na rodziców chrzestnych naszych dzieci, nie należy do najłatwiejszych - jest to bowiem niemała odpowiedzialność. Bycie rodzicem chrzestnym wiąże się w wieloma obowiązkami, a również przed samym sakramentem trzeba spełnić kilka warunków. Czy należy do nich również przystąpienie do komunii w trakcie mszy?

Czy rodzic chrzestny musi przyjąć komunię?

W prawie kanonicznym na próżno szukać odpowiedzi na pytanie, czy rodzic chrzestny musi przystąpić do komunii świętej. Przepisów bowiem nie ma, jest za to niepisany obowiązek. Na stronach wielu parafii można przeczytać, że rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, jeśli pozwala im na to stan prawny, a w czasie mszy przyjąć komunię.

Ponadto, zazwyczaj już po zgłoszeniu dziecka do chrztu rodzice otrzymują dla siebie i dla chrzestnych karteczki do spowiedzi. Należy je dostarczyć podpisane przez spowiednika przed ceremonią chrztu do księdza, który będzie udzielał sakramentu. Jest to dowód, że przystąpili sakramentu pokuty i pojednania, a wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie mszy świętej przystąpili także do sakramentu Eucharystii. Oficjalnie nie jest to konieczne, jednak Kościół zachęca rodziców chrzestnych do przyjęcia komunii świętej w intencji dziecka.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Rodzicem chrzestnym może zostać każda osoba, która:

ukończyła 16. rok życia

jest praktykującym katolikiem - ta zasada zazwyczaj wiąże się z koniecznością dostarczenia zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania, że jest się osobą uczęszczającą do kościoła

prowadzi życie zgodne z zasadami wiary

przyjęła Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania

