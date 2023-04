Ile pieniędzy należy dać na komunię 2023. „Cennik” dla chrzestnych i dziadków

Życie i styl

Domowe budżety nie wróciły jeszcze do równowagi po Wielkanocy, a w wielu rodzinach na horyzoncie już majaczy kolejny wydatek. Komunia. Choć inflacja drenuje kieszenie Polaków, tradycja nakazuje, by przystępujące do pierwszej komunii dziecko obdarować wyszukanym prezentem lub grubiutką kopertą. Ile pieniędzy powinno znaleźć się w tej ostatniej? Z odpowiedzią spieszy internet.

Zdjęcie Koperta z pieniędzmi to popularny prezent na komunię / Picsel / 123RF/PICSEL