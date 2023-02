Jedni nieco się jej wstydzą, inni używają aż nazbyt gorliwie. Jedni skrupulatnie rugują ją ze swojego słownika, inni - zwłaszcza będąc w stolicy - chętnie wplatają do wypowiedzi charakterystyczne słowa i zwroty. Jedni korekty językowe przyjmują z pokorą, inni zaś obruszają się, argumentując, że "u nas TO JEST poprawne".

Różne są podejścia krakowian do gwarowych wydarzeń, jednak niezależnie od stosunku do regionalizmów, trzeba przyznać, że "krakowski słownik" należy do najbardziej charakterystycznych odmian polszczyzny. Czym się wyróżnia? Językoznawcy piszą o nosowej wymowie "ą" i "ę", charakterystycznym udźwięcznianiu, w wyniku którego "sok malinowy" zmienia się w "sog malinowy", "jestem" w "jezdem", a "trzy" w "czy" oraz o dodawaniu partykuły "że", która ma wzmacniać przekaz (bo czyż "idźże" nie ma większej siły niż "idź"?).

Oprócz wymowy, akcentów i partykuł są i charakterystyczne dla Krakowa zwroty i sformułowania. Wiele z nich jest powszechnie znanych, inne rozpoznają tylko krakusi i regularni bywalcy grodu Kraka. To właśnie one znalazły się w naszym quizie. Zapraszamy na językową wycieczkę do dawnej stolicy Polski.

