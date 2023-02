Ile pamiętasz z PRL-u? Tylko prawdziwy znawca zdobędzie 13 pkt!

Wiele przedmiotów z czasów PRL zyskało miano kultowych. Charakterystyczne dla tego okresu były meblościanki, pawlacze, tapicerowane fotele, syfony do gazowania wody, czy uwielbiany wśród wszystkich gospodyń prodiż. Chociaż wiele z tych rzeczy z czasów PRL odeszło "do lamusa", a my zastąpiliśmy je nowym, wielofunkcyjnym sprzętem, to trudno ukryć, że w PRL bardzo pomagały w codziennym funkcjonowaniu. Ile pamiętasz z czasów PRL-u? Odśwież swoją pamięć w naszym quizie!

Zdjęcie Zachęcamy do zabawy - oto quiz o PRL zilustrowanego oryginalnymi, archiwalnymi zdjęciami. To pewne - od wspomnień zakręci wam się łezka w oku! / Adrian Grycuk / Wikimedia