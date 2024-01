Czas na krótką przerwę. Propozycja? Prosty test na spostrzegawczość, to zawsze świetna rozrywka dla mózgu. Jak szybko jesteś w stanie odnaleźć ukrytą literę M? Czy zmieścisz się w wyznaczonym czasie? Sprawdź się w naszym teście, a dowiesz się, czy należeć będziesz do nielicznych.



Testy na spostrzegawczość. Znajdź literę M

Na obrazku znajduje się 455 złotych liter W. Dokładni się im przyjrzyj, bo pośród nich ukryta została inna litera - a mianowicie M. Twoim zadaniem jest odnalezienie właśnie tej niepasującej do całości jednej litery. Pamiętaj, że twój czas na odpowiedź jest ograniczony. Masz na to tylko 5 sekund. Dla jednych to wystarczająco sporo czasu, dla innych zdecydowanie za mało. Są też i tacy, którzy zrezygnują z wykonania zadania, twierdząc, że się nie da. Do której drużyny należysz? Czy masz na tyle sprawne oko, aby wyłapać literę M?

Test na spostrzegawczość - sprawdzone sposoby

Jest kilka sposobów, aby się przekonać. Możesz zamknąć oczy na kilka sekund, otworzyć i popatrzeć całościowo na obrazek. Jako pierwsza powinna pojawić się litera, której szukasz. Innym sposobem, który często wykorzystywany jest podczas tego typu zabaw, to szybki "przejazd" od lewej strony do prawej każdego rzędu elementów. Jedni decydują się na skrupulatne przeglądanie wierszy i kolumn, a inni szybciej rozwiązują zadanie, wpatrując się w obrazek.

Przyjrzyj się uważnie i pamiętaj, że masz 5 sekund, aby zdobyć tytuł mistrza.

Rozwiązanie zadania

Testy na spostrzegawczość to świetna zabawa i minitrening naszego mózgu. Jeśli nie udało ci się odnaleźć w wyznaczonym czasie poszukiwanego elementu, nie martw się. Tylko nieliczny robią to w 5 sekund. Zapamiętaj, że praktyka czyni mistrza, dlatego zapraszamy też do rozwiązania innych zagadek:

A teraz odpowiedź. Gdzie znajduje się poszukiwana litera M? Zerknij w lewy dolny róg, to tam na trzecim miejscu znajduje się właśnie M.

Zdjęcie Udało ci się znaleźć literę M? / Canva / INTERIA.PL