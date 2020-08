Czy imię kobiety wpływa na jej atrakcyjność?

1 / 6

Cudowne źródełko w Licheniu Na stronie Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej możemy znaleźć informację, że źródełko powstało z przyczyn praktycznych, aby ludzie mogli z niego czerpać wodę do picia. Zostało ono poświęcone 14 sierpnia 1968 r. i jeszcze tego samego dnia do zakrystii weszła grupa osób, informując, że starsza pani z Pąchowa - niewidoma od 12 lat, po napiciu się wody ze źródełka zaczęła widzieć. Za sprawą zeznań świadków wydarzenie to uznano za pierwsze cudowne uzdrowienie przy źródełku. Według zapisów w "Księdze łask" później miały miejsce kolejne.