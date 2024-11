Wysoko w górach sypnie śniegiem - możliwe, że przybędzie go ok. 15 cm w Sudetach i 20 cm w Karpatach. Termometry wskażą od 3 kresek na północnym wschodzie, do 5 st. C w centrum i 7 st. C nad morzem . W kotlinach górskich od 1 st. C do 3 st. C. "Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 75 km/h i tam wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne " - informuje IMGW.

W niedzielę termometry wskażą od -3 st. C miejscami na południu do 0 st. C w centrum i 3 st. C miejscami nad morzem. Temperatura maksymalna od 4 st. C północnym wschodzie do 7 st. C w centrum, 8 st. C na zachodzie i 9 st. C miejscami na południu - przekazało IMGW. W poniedziałek bez większych zmian - nadal duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od -3 st. C na południu do 2 st. C w centrum i 5 st. C na zachodzie oraz nad morzem. Temperatura maksymalna od 3 st. C na południu do 8 st. C na zachodzie i miejscami nad morzem.