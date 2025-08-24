Pochodzenie i znaczenie imienia Nina

Nina to żeńskie imię, którego pochodzenie nie jest do końca znane. Niektóre źródła podają, że powstało od mitycznego imienia Niniwa.

Popularność imienia Nina w Polsce

Nina to imię, które od lat cieszy się w Polsce dużym powodzeniem. W 2023 roku urodziło się 1001 dziewczynek nazwanych w ten sposób. Najwięcej z nich w województwie mazowieckim (161) a najmniej w województwie świętokrzyskim (21).

Kiedy Nina obchodzi imieniny?

Nina obchodzi imieniny 14 stycznia.

Nina - zdrobnienia imienia

Nina to imię, które ma wiele zdrobnień. Wśród nich najpopularniejsze to:

●Ninka,

●Ninuś,

●Ninek,

●Nincia,

●Ninusia,

●Ninunia,

●Nena.

Znane osoby o imieniu Nina

Wśród znanych w Polsce i na świecie kobiet wiele nosi imię Nina. Należą do nich:

●Nina Dobrev - kanadyjska aktorka,

●Nina Andrycz - polska aktorka i poetka,

●Nina Skołuba-Uryga - polska aktorka,

●Nina Terentiew - polska dziennikarka,

●Nina Uljanienko - radziecka pilotka wojskowa,

●Nina Hagen - niemiecka piosenkarka,

●Nina Haver-Løseth - norweska narciarka,

●Nina Łobkowska - radziecka żołnierka,

●Nina Oniłowa - radziecka żołnierka.

Numerologia i cechy osób o imieniu Nina

Odrobinę nieśmiała, ale jednocześnie uwodzicielska - Nina to kobieta nieco zagubiona w tłumie, indywidualistka, która nie lubi wychodzić przed szereg. Często o artystycznej duszy, w pełni oddaje się swojemu hobby. Niekiedy przybiera maskę, przez co ludzie odbierają ją jako osobę nieczułą i oschłą. To świetna gospodyni. Lubi przyjmować przyjaciół i rodzinę w swoim domu. Wobec obcych bywa jednak bardzo krytyczna.

Nina to numerologiczna dwójka. Jest spokojna, a niekiedy nawet leniwa. Bywa skoncentrowana na sobie, co inni odbierają jako przejaw egoizmu. Nina lubi planować, choć często musi godzić się z porażką co do realizacji własnych planów.

Nina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Nina w zawodowym życiu nie szuka spełnienia. Może pracować w banku, w nieruchomościach, ale też może zostać ogrodniczką.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Niny agat i perła. Sprzyjające jej kolory to niebieski i zielony.

