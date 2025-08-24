Nieco nieśmiała i pełna wdzięku. To imię dla indywidualistki
Gdy znajdzie sobie hobby, może oddać mu całe serce i poświęcić pełen wolny czas. Nie lubi wspinać się po kolejnych szczeblach kariery, dlatego w życiu zawodowym bywa wyważona. Nina to imię dla kobiety pełnej wdzięku, a jednocześnie nieco nieśmiałej. Co jeszcze o jej charakterze mówią liczby i jakie są jej szczęśliwe talizmany?
Spis treści:
Pochodzenie i znaczenie imienia Nina
Nina to żeńskie imię, którego pochodzenie nie jest do końca znane. Niektóre źródła podają, że powstało od mitycznego imienia Niniwa.
Popularność imienia Nina w Polsce
Nina to imię, które od lat cieszy się w Polsce dużym powodzeniem. W 2023 roku urodziło się 1001 dziewczynek nazwanych w ten sposób. Najwięcej z nich w województwie mazowieckim (161) a najmniej w województwie świętokrzyskim (21).
Kiedy Nina obchodzi imieniny?
Nina obchodzi imieniny 14 stycznia.
Nina - zdrobnienia imienia
Nina to imię, które ma wiele zdrobnień. Wśród nich najpopularniejsze to:
●Ninka,
●Ninuś,
●Ninek,
●Nincia,
●Ninusia,
●Ninunia,
●Nena.
Znane osoby o imieniu Nina
Wśród znanych w Polsce i na świecie kobiet wiele nosi imię Nina. Należą do nich:
●Nina Dobrev - kanadyjska aktorka,
●Nina Andrycz - polska aktorka i poetka,
●Nina Skołuba-Uryga - polska aktorka,
●Nina Terentiew - polska dziennikarka,
●Nina Uljanienko - radziecka pilotka wojskowa,
●Nina Hagen - niemiecka piosenkarka,
●Nina Haver-Løseth - norweska narciarka,
●Nina Łobkowska - radziecka żołnierka,
●Nina Oniłowa - radziecka żołnierka.
Numerologia i cechy osób o imieniu Nina
Odrobinę nieśmiała, ale jednocześnie uwodzicielska - Nina to kobieta nieco zagubiona w tłumie, indywidualistka, która nie lubi wychodzić przed szereg. Często o artystycznej duszy, w pełni oddaje się swojemu hobby. Niekiedy przybiera maskę, przez co ludzie odbierają ją jako osobę nieczułą i oschłą. To świetna gospodyni. Lubi przyjmować przyjaciół i rodzinę w swoim domu. Wobec obcych bywa jednak bardzo krytyczna.
Nina to numerologiczna dwójka. Jest spokojna, a niekiedy nawet leniwa. Bywa skoncentrowana na sobie, co inni odbierają jako przejaw egoizmu. Nina lubi planować, choć często musi godzić się z porażką co do realizacji własnych planów.
Nina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Nina w zawodowym życiu nie szuka spełnienia. Może pracować w banku, w nieruchomościach, ale też może zostać ogrodniczką.
Szczęśliwymi kamieniami są dla Niny agat i perła. Sprzyjające jej kolory to niebieski i zielony.
