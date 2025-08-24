Co przyniesie poniedziałek, 25 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Świat

W życiu osobistym pomyśl sobie, że doskonale panujesz nad czasem. To właśnie ty wyznaczasz właściwe momenty, by coś zrobić, nadajesz ton dyskusji, kończysz przedsięwzięcia. Ludzie oglądają się na ciebie, a ty nie bój się tego ani nie frustruj. Jeśli zachowasz pewność siebie i zachwyt światem, inni też go poczują. W finansach możesz wyjechać za granicę.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych prawdziwą władzę ma ten, kto kontroluje czas, a więc wyznacza początek związku, moment, w którym zechce się zaangażować lub kiedy zapragnie się pobrać, postarać o dziecko, kupić mieszkanie. Związki, w których tylko jedna strona zarządza czasem, są z natury nierówne. W finansach ktoś może wyznaczyć tobie nieprzekraczalny termin.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta Śmierć

W kontaktach osobistych pewne sprawy muszą zostać załatwione bez względu na to, ile czasu zajmą. W niektórych kwestiach nie warto patrzeć na zegarek. Jeśli ktoś musi pilnie porozmawiać lub czujesz, że zapada się w sobie, nie czekaj na żaden lepszy moment, by omówić problem. W finansach nie odkładaj interwencji ani trudnych decyzji. Zrób, co musisz.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Diabeł

W życiu prywatnym uważaj na osoby i nawyki, które pożerają twój czas, nie dając niczego od siebie. Straconych godzin nie zdołasz cofnąć, a stracisz jeszcze więcej, gdy przez czyjeś złe słowa lub zwodnicze namowy zaczniesz wątpić w siebie czy odłożysz ważne decyzje na później. W finansach upewnij się, że służysz wiedzą i talentem dobrej, legalnej sprawie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych nie igraj z czasem i nie odkładaj na później ważnych spraw. Niektóre z nich zapewne cię przerażają, ale to w pełni zrozumiałe i dosyć powszechne. Każdy z nas zna coś, czego wolałby uniknąć. Tym razem jednak najlepszy sposób to stanąć z wyzwaniem twarzą w twarz. W finansach nie pozwól, żeby coś nad Tobą wisiało i drenowało z sił.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która wie, co to wytrwałość i poświęcenie. Rodzina jest dla niej najważniejsza i zrobi absolutnie wszystko, by chronić interesy bliskich. Może być przy tym nadmiernie opiekuńcza co do nich, a za to podejrzliwa wobec obcych. Weź to pod uwagę. W finansach ktoś jest gotów skrzywdzić siebie, by zaszkodzić sprawie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta 7 Kielichów

W życiu osobistym czas wcale nie płynie w stałym tempie. Możesz przekonać się ze zdumieniem, że potrafi się on wlec nieznośnie lub niespodziewanie przyspieszyć. Jak się na to przygotować? Naucz się szybko podejmować decyzje i akceptować związane z nimi ograniczenia. W finansach nie namyślaj się zbyt długo, bo ktoś może potraktować to jako lenistwo lub arogancję.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Siła

W relacjach prywatnych potrzeba będzie czasu, żeby się dotrzeć, ograniczyć złe nawyki, utemperować charakter. Potrzeba będzie też dużo miłości, wyrozumiałości i dobrej woli obu stron. To ostatnie jest najważniejsze. Staraj się wyłącznie dla kogoś, kto chce nad sobą pracować. W finansach niekorzystna decyzja może zostać zmieniona w czasie i przy małym nacisku.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych nie zasypuj nikogo wiedzą ani wyznaniami. Ktoś może przyjść do ciebie z pytaniem, ale niekoniecznie chce znać odpowiedź. Potraktuj rozmowę jako okazję do zwierzeń i wzmacniania więzi niż do wyjaśniania czegokolwiek. Ludzie - wbrew zapewnieniom - nie zawsze są wdzięczni za szczerość. W finansach widać skromny, ale obiecujący początek.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Wieża Boga

W kontaktach prywatnych nie rób czegoś, żeby tylko zadowolić dumę - swoją lub otoczenia. Ktoś może chcieć dla ciebie "lepszego" losu, ale tylko ty znasz swoje potrzeby i wiesz, jakie ograniczenia jesteś w stanie znieść. Może Ci imponować, jak ktoś urządził sobie życie, ale pamiętaj, że nie wszystko złoto, co się świeci. W finansach nie przepłacaj za dom lub remont.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych zbieraj tylko te doświadczenia i wspomnienia, które ci się w przyszłości przydadzą. Jak to ocenić? Skup się na tym, co pomaga Ci wierzyć we własne siły, napawa optymizmem, delikatnie i z miłością wskazuje pomyłki oraz problemy do rozpracowania. Wszystko inne odrzuć. W finansach nie bierz na siebie za dużo i nie łap kilku srok za ogon.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych wystrzegaj się drobiazgowego rozpatrywania czyichś zasług i porażek, zalet oraz wad. Patrz na człowieka jako na całość. Nie jesteśmy niezmienni i bywamy niekonsekwentni. Związek zawsze jest obarczony ryzykiem i często zmusza nas do improwizacji. W finansach ktoś może poprosić Cię o ocenę pracy, wycenę przedmiotu, pogłębione badania.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL