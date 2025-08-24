To dzieje się ze skórą, gdy lecisz samolotem. Obrzęki to tylko początek

Jagoda Pazur

Podróże lotnicze to dla wielu osób ogromna przyjemność, dająca możliwość odkrywania nowych, często bardzo odległych miejsc. Z ekscytacją myślisz o zbliżającej się wyprawie? Skóra mogłaby mieć na ten temat inne zdanie. Kilkugodzinny lot odbija się na jej kondycji i może być przyczyną pogorszenia kolorytu cery, suchości, opuchlizny czy podrażnień. Na wakacjach chcesz wyglądać kwitnąco? Sprawdź, jak uchronić swoją skórę przed negatywnymi skutkami lotu samolotem.

Jak lot samolotem wpływa na skórę?
Jak lot samolotem wpływa na skórę? Matej Kastelic123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Warunki panujące w samolocie a stan skóry
  2. Po czym poznać "samolotową twarz"?
  3. Jak zadbać o skórę przed lotem i w jego trakcie?
  4. Czego unikać na pokładzie samolotu?

Warunki panujące w samolocie a stan skóry

Po wejściu na pokład rozsiadamy się wygodnie, zapinamy pasy i z ekscytacją myślimy o nowych miejscach, które staną przed nami otworem. Niestety, w tym samym momencie zaczyna się poważny i trudny sprawdzian dla skóry. W samolocie mamy do czynienia z niską wilgotnością powietrza (na poziomie 10-20 proc.), w efekcie czego skóra szybko traci wodę, staje się sucha i ściągnięta.

Wysuszenie skóry i błoń śluzowych potęguje klimatyzacja i specyficzna cyrkulacja - powietrze w kabinie jest stale filtrowane i krąży w obiegu zamkniętym. Dodatkowo przez niższe ciśnienie cera może wyglądać na poszarzałą i zmęczoną, a procesy regeneracyjne zwalniają. Co więcej, długotrwałe siedzenie i brak ruchu sprzyjają powstawaniu obrzęków i opuchnięć.

Kobieta z poduszką podróżną siedzi przy oknie samolotu, patrząc na zewnątrz, ubrana w jasny t-shirt i brązową koszulę, światło słoneczne delikatnie oświetla jej twarz.
Zauważasz, że po locie twoje cera traci blask? To powszechne zjawisko123RF/PICSEL

Po czym poznać "samolotową twarz"?

Choć nie jest to termin medyczny, a używany raczej w mowie potocznej, opisuje zjawisko, z którym wiele osób podróżujących samolotami mogło mieć już do czynienia. Określa zmiany, jakie pojawiają się na skórze podczas lotu i mogą utrzymywać się jeszcze długo po nim.

"Samolotowa twarz" charakteryzuje się widoczną suchością i ściągnięciem skóry. Zyskuje szarawy koloryt, przez co wyglądamy na znacznie bardziej zmęczonych, niż jesteśmy w rzeczywistości. Pojawia się opuchlizna, szczególnie w okolicach oczu. Widoczne stają się też drobne podrażnienia i zaczerwienienia.

Jak zadbać o skórę przed lotem i w jego trakcie?

Trudne warunki w samolocie nie oznaczają, że jesteśmy całkowicie bezsilni. Odpowiednia pielęgnacja przed lotem i w czasie jego trwania pozwala zminimalizować negatywny wpływ podróży na skórę.

Kluczem jest nawilżanie - przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym lotem zacznij stosować krem o mocnych właściwościach odżywczych, z ceramidami, kwasem hialuronowym i witaminami - zwłaszcza witaminą C. Takie składniki pomagają zatrzymać wilgoć w skórze, poprawiają jej elastyczność i rozświetlają cerę. Dzień przed lotem warto sięgnąć także po regenerującą, nawilżającą maseczkę. Jeśli czeka cię długi lot, dobrze jest wziąć na pokład maseczkę w płacie, aby nałożyć ją na twarz podczas podróży.

Unikaj jednocześnie ciężkich, tłustych kremów. Nie zapominaj o kosmetykach do ust oraz rąk - stan tych partii ciała również szybko pogarsza się pod wpływem warunków panujących na wysokości. Nie zapominaj o nawodnieniu od środka. Postaraj się wypijać przynajmniej jeden kubek wody na każdą godzinę lotu.

Czego unikać na pokładzie samolotu?

Najlepiej jest lecieć z czystą, odświeżoną skórą. Odradza się wyruszać w podróż z pełnym makijażem. Podkłady i pudry mogą dodatkowo wysuszać cerę i zatykać pory. Zwróć uwagę również na to, co jesz i pijesz. Podczas lotu nie dawaj się skusić na solone przekąski, takie jak czipsy czy słone orzeszki. Postaw na wodę, zamiast spożywania odwadniających napojów, zwłaszcza kawy i alkoholu, ale także herbaty.

