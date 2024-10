Nieodłącznym elementem pomnika czy płyty nagrobnej było oczywiście epitafium. Przez wieki umieszczane na nim napisy formułowane były w języku łacińskim. Nic dziwnego - do XVIII wieku łacina była stosowana w Europie jako język komunikacji międzynarodowej, w Kościele używano jej zaś aż do Soboru Watykańskiego II. Jednak to, co kiedyś powszechnie rozumiane, dziś dla wielu odwiedzających cmentarze czy kościoły, stanowi zagadkę. Na szczęście łatwą do rozwikłania. Oto krótki przewodnik po najpopularniejszych łacińskich inskrypcjach funeralnych.