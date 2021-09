Czy Nostradamus naprawdę przewidział atak na World Trade Center 11 września?

Atak terrorystyczny, który wstrząsnął USA 11 września 2001 roku, w ten lub inny sposób wpłynął na życie każdego z nas. Członkowie sunnickiej organizacji Al-Kaida porwali cztery samoloty pasażerskie. Dwa z nich uderzyły w bliźniacze wieżowce World Trade Center. Komentatorzy zgodnie uznali, że była to największa tragedia we współczesnej historii Stanów Zjednoczonych, początek nowej epoki w dziejach świata.

Szybko też na żyznej glebie sensacji wyrosły niezliczone teorie spiskowe. Badacze proroctw średniowiecznego jasnowidza Nostradamusa również nie czekali długo z tym, by włączyć się do ogólnoświatowej dyskusji. Internet był do tego doskonałym narzędziem.



Już 1 października 2001, a więc trzy tygodnie po ataku na WTC, tygodnik "Przegląd" informował, że w internecie krąży rzekome proroctwo pochodzące z jednej z "Centurii" Nostradamusa, mające być wizją tej tragedii.

Michel de Nostre-Dame, zwany Nostradamusem, zmarł w 1566 roku, przed swoją śmiercią spisał jednak słynne "Centurie" - w skład każdej wchodzi sto czterowierszy, stanowiących odrębną całość. Jeszcze za życia zyskał sławę wielkiego kabalisty, jasnowidza, lekarza i astronoma. Późniejsi badacze jego spuścizny twierdzą, że przewidział takie wydarzenia jak rewolucję francuską, obie wojny światowe, rządy Hitlera i Mussoliniego i - jak wspomnieliśmy - akt terroru z 11 września.

Zdjęcie Przepowiednie dotyczące zamachów nabrały rozgłosu dopiero po fakcie / Alan Chin / East News

Przepowiednia Nostradamusa: prawda czy zuchwałe fałszerstwo?

“W roku nowego stulecia i dziewięciu miesięcy z nieba nadejdzie Wielki Król Terroru, niebo zapłonie przy 45 stopniach, ogień ogarnie wielkie nowe miasto. W mieście York dojdzie do wielkiej katastrofy. Dwaj bracia-bliźniacy zostaną rozdarci przez chaos, kiedy upadnie forteca, nastąpi śmierć wielkiego przywódcy. Gdy ogromne miasto zapłonie, rozpocznie się trzecia wielka wojna".



Taka wersja słów Nostradamusa krążyła po internecie dosłownie kilka dni po ataku Al-Kaidy. Pozornie treść tej przepowiedni wydaje się jednoznaczna i (już po fakcie) oczywista. "Bracia bliźniacy" wskazują na dwa identyczne wieżowce WTC, "45 stopni" to zbliżona szerokość geograficzna, na której znajduje się Nowy Jork.



Przepowiednia zyskała ogromny rozgłos, a hasło "Nostradamus" było wyszukiwane w internecie częściej, niż dzierżący tradycyjnie palmę pierwszeństwa "seks". Z pewnością dużą w tym rolę odegrała końcowa zapowiedź początku "trzeciej wielkiej wojny" - w domyśle III wojny światowej, prawdopodobnie z użyciem broni atomowej.

Badacze i historycy zajmujący się postacią Nostradamusa starali się gasić podniecenie wywołane tą przepowiednią - jednak w pierwszych miesiącach po tragedii ich głos był wołaniem na puszczy i ginął w zalewie komentarzy. Tymczasem prawda była banalna i oczywista - rzekoma "Centuria" mówiąca o wrześniu 2001 roku była zwyczajnym fałszerstwem, którego prawdopodobnie dopuścił się kanadyjski student Neil Marshall. Chciał on udowodnić, jak łatwo jest podrobić enigmatyczny styl Nostradamusa, dlatego sfabrykował przepowiednię o płonącym "mieście York" i "trzeciej wielkiej wojnie". Plotka, jak często się zdarza, zaczęła żyć własnym życiem i została skopiowana na niezliczonej liczbie stron i forów.



Zdjęcie Choć żył kilkaset lat temu, Nostradamus wciąż jest na ustach wszystkich / Ann Ronan Picture Library/Image State/East News / East News

"Myślę, że ludzie dają się nabrać na te rzeczy, ponieważ próbują zrozumieć takie katastrofy, nadać im sens - wierzą, że jest jakiś ukryty plan tłumaczący te wstrząsające wydarzenia" - mówił w 2001 roku Kevin Christopher z nowojorskiego Komitetu na rzecz Badań Naukowych Zgłoszeń Zjawisk Paranormalnych.



Nie było to zresztą jedyne zmyślenie dotyczące przepowiedni Nostradamusa na temat wrześniowego ataku. Peter Lemesurier autor książki "Nostradamus, Bibliomancer; The Man, The Myth, The Truth" przytacza mnóstwo takich przykładów.

Nie tylko Nostradamus?

Jedna z najsłynniejszych mistyczek na świecie i autorka wielu przepowiedni, Baba Wanga, również miała przepowiedzieć atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone w 2001 roku.



"Strach, strach! Dwaj amerykańscy bracia padają zadziobani przez żelaznego ptaka. Wilcy wyją z krzaków i niewinna krew się leje, jako rzeka" - tak ponoć miała brzmieć jedna z jej wizji z 1960 roku.



Baba Wanga, ślepa jasnowidząca z Bułgarii, wzrok straciła jako dziecko, a przyszłość zaczęła przepowiadać dopiero po 30. roku życia. Szybko jednak zyskała ogromną sławę. Jak czasem o niej mówiono "petriczkata wraczka" miała przewidzieć między innymi takie wydarzenia jak dojście do władzy Hitlera, początek drugiej wojny światowej, śmierć Stalina, rozpad Związku Radzieckiego, katastrofalną awarię reaktora w Czarnobylu, zatonięcie okrętu podwodnego Kursk i właśnie atak na World Trade Center z 11 września 2011 roku.



Po Wandze pozostały jedynie przepowiednie zapisane przez inne osoby, gdyż kobieta nie umiała czytać i pisać, do tego mówiła w trudnym do zrozumienia dialekcie. Dlatego też jej mistyczna spuścizna bardzo często była przedmiotem manipulacji.



Czy rzeczywiście Wanga spojrzała 40 lat w przyszłość, by zobaczyć uderzające w wieżowce samoloty? Oceńcie sami.



***



