Czy Księżyc może mieć wpływ na grzyby w lasach? Sprawdź, kiedy najlepiej jest wybrać się na zbiory.

Czy podczas pełni Księżyca rosną grzyby?

Istnieje kilka teorii na temat wpływu Księżyca na liczbę pojawiających się grzybów. Jedna z nich mówi, że najwięcej okazów pojawia się tuż po pełni. Istnieje również przesąd, który mówi, że grzyby zbierane podczas pełni są robaczywe.

Najpopularniejsze założenie mówi jednak, że najlepiej jest wybrać się na grzyby pomiędzy nowiem a pełnią. Najwięcej grzybów ma się pojawiać, kiedy zauważamy, że Księżyca przybywa. Wraz z pełnią kończy się okres pomyślnych zbiorów. Po tym czasie będziemy musieli czekać, aż do kolejnego nowiu na przynoszące sukces grzybobrania.

Teorie dotyczące wpływu Księżyca na wzrost grzybów nie znajdują potwierdzenia w nauce. Z tego powodu trudno jest określić, czy mają rzeczywisty wpływ na jakość i ilość zebranych grzybów. Więcej korzyści może przynieść nam zwrócenie uwagi na inne czynniki, od których zależeć będzie nasze grzybobranie.

Kiedy jest największy wysyp grzybów? Od czego zależy?

Warto pamiętać, że faza, w której jest Księżyc to niejedyny czynnik, od którego zależy pomyślność grzybobrania. Grzyby lubią ciepłe i wilgotne powietrze. Możemy spodziewać się ich wysypu po deszczowych dniach na przełomie lata i jesieni.

Sezon na grzyby w Polsce trwa od marca do listopada. Jednak to wrzesień i październik są miesiącami, kiedy pojawia się ich najwięcej. Warto iść do lasu na ich poszukiwania, kiedy w dzień pada deszcz, a noce są ciepłe i wilgotne.

Noc jest dla grzybów czasem intensywnego wzrostu. Właśnie dlatego dobrze jest chodzić na grzybobranie wcześnie rano. Wtedy jest także najmniejsze ryzyko spotkania robaczywych okazów — w ciągu dnia robaki mogą zdążyć je zaatakować. Rano to także dobra pora ze względy na innych grzybiarzy. Warto spróbować ich wyprzedzić.

Kiedy jest pełnia Księżyca w sierpniu?

W sierpniu czeka nas jeszcze jedna pełnia. Nazywana jest Niebieskim Księżycem. To wyjątkowe zjawisko, które zdarza się raz na dwa, trzy lata. Z tego powodu przypisuje się jej niezwykłe właściwości. Druga pełnia sierpnia wypada w nocy z 30 na 31 sierpnia. To oznacza, że warto się pośpieszyć z wycieczką na grzyby.

