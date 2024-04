ZUS obniża emeryturę. Kto otrzyma mniej pieniędzy?

L4, czyli zwolnienie lekarskie to inaczej zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych, której przyczyną jest choroba. Zwolnienie lekarskie wystawia lekarz, który musi wcześniej zbadać pacjenta i postawić diagnozę. Kłopoty ze zdrowiem mogą dotyczyć zarówno przypadłości fizycznych (np. grypa), jak i psychicznych. Warto pamiętać, że po pandemii coronavirusa popularne stały się teleporady, podczas których również możliwe jest otrzymanie zwolnienia lekarskiego.

Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim otrzymuje zasiłek chorobowy, który wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie wszyscy pamiętają jednak, że w tym czasie nie są pobierane składki na ubezpieczenie emerytalne. Pracownik korzystający często z chorobowego zgromadzi więc na swoim subkoncie zdecydowanie mniejszą kwotę, niż ten, który rzadko przebywa na zwolnieniu. Niestety, oznacza to niższą emeryturę w przyszłości, bo ZUS skrupulatnie kontroluje wszystkich pracowników.

Przy obliczaniu emerytury istotny jest również podział na okresy składkowe i nieskładkowe. Okres składkowy to ten, podczas którego na subkoncie ZUS gromadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne, a okres nieskładkowy (choć jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury) to czas, podczas którego na subkoncie pracownika nie są gromadzone żadne składki.