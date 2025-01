Czy to najniebezpieczniejszy cmentarz w Polsce? Proboszcz zakazał wstępu

Pod koniec października 2024 r. informowaliśmy, że znaczna część cmentarza w miejscowości Bolesław w powiecie olkuskim będzie niedostępna podczas uroczystości Wszystkich Świętych. Kilkaset nagrobków zostało wówczas oddzielonych wysoką siatką, a to za sprawą wykrycia dwóch pustych komór, które stwarzały ryzyko pojawienia się zapadlisk. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej do końca lutego br. sytuacja nie ulegnie zmianie, o czym przekonuje zarządca cmentarza.