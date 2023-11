Czy zakonnica może się malować?

Ludmiła Świerczyna była gościem Krzysztofa Sowińskiego w podcaście "Na werandzie". W trakcie rozmowy jej uczestnicy poruszyli temat wolnej woli i tego, że kościół katolicki pozwala swoim wyznawcom na podejmowanie własnych decyzji, ale upomina o konsekwencjach źle podjętych wyborów. Siostra Ludmiła opowiedziała przy tej okazji, że często dostaje pytania od swoich obserwatorów: "czy siostra może to, czy tamto". Jednym z takich pytań jest: "Czy siostra może się malować"? Urszulanka udzieliła odpowiedzi:

"Czy siostra może się malować? Mogłabym powiedzieć, że mogę. Ale wyobraź sobie, że w żadnych naszych świętych książkach, konstytucjach, regułach - nigdzie o malowaniu nie jest napisane, bo nikt by nie przypuszczał, że my się będziemy malować. Więc jak ktoś mnie pyta, czy mogę się malować, to wychodziłoby na to, że mogę, bo nigdzie nie jest napisane, że nie mogę. Ale tak... jakoś nie malują się siostry, przynajmniej ja nie widziałam".



Kim jest Ludmiła Świerczyna?

Siostra Ludmiła Świerczyna należy do zgromadzenia urszulanek. Obok modlitwy i swoich codziennych obowiązków zakonnica działa również w mediach społecznościowych. Można znaleźć ją w serwisie Instagram pod pseudonimem siostrael. Za pośrednictwem nowych mediów siostra Ludmiła przybliża swoim obserwatorom życie codzienne zakonnicy, prowadzi “pogaduszki zakonne", czyli rozmowy z innymi siostrami i obala stereotypy na temat życia klasztornego. W trakcie podcastu Ludmiła Świerczyn opowiedziała między innymi, jak wpadła na pomysł prowadzenia instagramowego profilu. Przyznała, że zainspirowały ją matki, które wrzucały na swoje profile zdjęcia z codziennego życie swojego i ich dzieci. Ludmiła Świerczyna pomyślała wówczas, że jej życie też jest ciekawe, tym sposobem pojawiła się siostrael.



