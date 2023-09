Duchowny wyjaśnił co można zrobić, gdy ksiądz się zakocha. Wyjście jest tylko jedno

Ksiądz Piotr Jarosiewicz w mediach społecznościowych

Katolicki ksiądz Piotr Jarosiewicz już od kilku lat prowadzi profil w mediach społecznościowych, gdzie zachęca do pogłębiania wiary, udziela odpowiedzi na nurtujące pytania i służy duchową pomocą. Na co dzień jest również katechetą, rekolekcjonistą i służy w parafii diecezji drohiczyńskiej. Ksiądz Jarosiewicz to także autor kilku książek - "Siedem", "MPJ", "Jesus is cool" oraz "Boża sieć...". Poza swoimi codziennymi obowiązkami znajduje też czas na działalność w mediach społecznościowych. Jarosiewicz prowadzi konto na Tik Toku - gdzie śledzi go już ponad 286 tys. osób, a także na Instagramie.

Na kanale wraz z widzami modli się, czyta pismo święte, a od czasu do czasu publikuje też żartobliwe filmiki. Organizuje w sieci również spotkania "live", podczas których internauci mogą zadawać mu pytania.

Jarosiewicz wyjaśnił co można zrobić, gdy ksiądz się zakocha

Na Tik Toku do księdza Jarosiewicza napisał niedawno pewien internauta, który zadał dość zaskakujące pytanie: "A co jeśli ksiądz się zakocha?".

Duchowny postanowił nie zwlekać z odpowiedzią i zamieścił filmik, w którym wszystko dokładnie wyjaśnił. Zaznaczył, że zanim nastąpi głębokie zakochanie najpierw ma miejsce zauroczenia - na tym etacie można pohamować i tłumić swoje uczucia oraz emocje. Gdy duchowny w porę zareaguje nie powinno dość do dalszego rozwoju relacji, a tym samym zakochania.

Jeśli jestem księdzem i widzę ładną dziewczynę, w której potencjalnie mógłbym się zakochać, to normalne jest to, że to ucinam (...) dzięki temu bardziej utwierdzam się w powołaniu do kapłaństwa. wyjaśnił ksiądz Jarosiewicz

Ksiądz nie może się zakochać? Oburzeni internauci komentują na potęgę

Filmik opublikowany przez duchownego zyskał mnóstwo wyświetleń, a także komentarzy. Pod postem nie brakowało wpisów, w których internauci odwoływali się do księży porzucających kapłaństwo w celu założenia rodziny. Dla wielu osób powstrzymywanie się od zakochania - nawet przez księdza jest czymś absurdalnym.

- Nie rozumiem, dlaczego sztucznie powstrzymać pożądanie i miłość? To jest normalne i bardzo ludzkie uczucie - napisała pewna osoba.

Było też wielu takich, którzy jak zawsze zgodziło się z księdzem Jarosiewiczem:

- Pięknie powiedziane, aż miło się słucha - czytamy w komentarzach.