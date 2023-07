Spis treści: 01 Czym jest karta EKUZ? Czy jest wystarczająca do podroży za granicę?

Czym jest karta EKUZ? Czy jest wystarczająca do podroży za granicę?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia nas do skorzystania z podstawowych świadczeń medycznych podczas pobytu za granicą na koszt polskiego NFZ. Warto mieć na uwadze, że karta EKUZ działa wyłącznie na terenie krajów w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtenstein, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Kartę EKUZ można wyrobić za pomocą strony internetowej / 123RF/PICSEL

Zanim jednak wyruszymy w upragnioną podróż, należy sprawdzić dokładnie, co zapewnia karta EKUZ w danej lokalizacji. Na wakacjach będziemy leczeni, jak wszyscy inni obywatele. Na przykład będąc we Francji, będziemy zobowiązani do opłacenia 30% honorarium lekarza. Z dokumentem możemy udać się wyłącznie do placówek, które posiadają podpisaną umowę z funduszem zdrowia. Dużą zaletą karty EKUZ jest to, że jest bezpłatna i może wyrobić ją każdy ubezpieczony obywatel Polski. Jednak czy jest w stanie zastąpić ubezpieczenie turystyczne?

Zdjęcie Opieka zdrowotna w Chorwacji nie jest w 100% darmowa, nawet z kartą EKUZ / Getty Images

Przed czym chroni ubezpieczenie turystyczne? Może zapewnić duży komfort psychiczny

Polisa turystyczna wspiera nas podczas podróży na wypadek nagłych zdarzeń i choroby. Ubezpieczenia oferowane przez biura turystyczne najczęściej oferowane są w formie podstawowej i rozszerzonej. Jednak to do nas należy wybór, czy z któregoś skorzystamy. W skład każdej polisy wchodzą koszty leczenia, które nie mają takich ograniczeń, jak karta EKUZ. Dodatkowo w skład takiego ubezpieczenia najczęściej zalicza się również transport medyczny do kraju, koszty ratownictwa, a w najgorszym wypadku transport zwłok. Pakiety mogą być również rozszerzane na zabezpieczenie przed kradzieżą i dokumentami. W porównaniu do karty EKUZ nie chodzi tylko o kwestie medyczne.

Zdjęcie Dodatkowe koszty związane z wypadkiem lub wyrobieniem dodatkowych dokumentów za granicą mogą okazać się bardzo wysokie / Getty Images

Oto przykładowe opcje ubezpieczeń na stronie biura TUI:

Standardowy (koszty leczenia, transportu i repatriacji - do 250 000 PLN, pakiet ubezpieczeń: NNW, Assistance, bagażu podróżnego i OC).

Standardowy + rezygnacja 100% (zwrot kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo skrócenia wyjazdu).

Optymalny + rezygnacja 100% (w przypadku tego pakietu koszty leczenia, transportu i repatriacji nie mają limitu).

Jak można zauważyć ubezpieczenie turystyczne zapewnia znacznie więcej niż karta EKUZ, więc wybierając się na wakacje, warto pamiętać o tym, że może przydarzyć nam się coś innego niż zatrucie pokarmowe. Często podczas podróży grupowej koszt takiego ubezpieczenia nie jest wysoki. Jeżeli stwierdzimy, że cena polisy w biurze jest przesadzona, to należy sprawdzić jej koszt indywidualnie u ubezpieczyciela. Udając się na wakacje warto posiadać przy sobie kartę EKUZ i ubezpieczenie podróżne, aby móc w spokoju cieszyć się wycieczką.

Zdjęcie Nigdy nie możemy być pewni, co wydarzy się podczas wyjazdu. Grunt to zachowywać ostrożność / Getty Images

