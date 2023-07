Kraj piramid za przystępną cenę. Musisz pamiętać o kilku dokumentach

W tym roku budżetowe wakacje można spędzić nawet poza Europą. Jeżeli masz paszport, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarezerwować sobie wakacje marzeń. Najchętniej odwiedzanym krajem jest Egipt. Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl wyjaśnił, że średni koszt takiego wyjazdu na osobę to około 3290 zł, jednak dotyczy to okresu między czerwcem a wrześniem. Okazuje się, że we wrześniu również można spędzić przyjemne wakacje za przystępną cenę. Według pana Damasiewicza wystarczy 1800-2000 zł na osobę, aby spędzić urlop w hotelu 4* z pakietem all-inclusive. Jeżeli dobrze przeszukasz strony, to możesz trafić na promocyjną ofertę nawet za około 1700 zł.

Zdjęcie Egipt jest znany przede wszystkich z imponujących piramid / JACQUES SIERPINSKI / AFP

Jeżeli planujesz wyruszyć w indywidualną podróż, to możesz znaleźć lot za około 1000 zł za osobę, jednak ceny są bardzo zróżnicowane, gdyż mogą sięgać nawet 5 tysięcy za lot. Część z nich może mieć międzylądowania lub przesiadki, które mogą być uciążliwe, zwłaszcza dla początkujących podróżników. Ceny hoteli były dla mnie miłym zaskoczeniem, gdyż za 7 dni w hotelu 3* za 2 osoby możemy zapłacić ok. 1000 zł, a część tych ofert zawierała również śniadania. To bardzo dobra cena za hotel za granicą. Oczywiście ceny zależą od standardu pokoju i udogodnień, jakich potrzebujesz.

Zdjęcie Najpopularniejsza trasa do Egiptu to: Warszawa - Kair, której średni czas wynosi 4h / Pixabay.com

Wybierając się do Egiptu, pamiętaj, aby mieć ze sobą paszport, który w dniu powrotu z wakacji będzie ważny jeszcze przez 6 miesięcy. Do wylotu potrzebujesz również wizy, którą możesz uzyskać na lotnisku po przylocie do Egiptu lub online przez stronę internetową. Jednak nie warto z tym zwlekać i lepiej ją sobie wyrobić poprzez internet. Taka wiza będzie ważna przez 30 dni.

Zdjęcie Na wydanie paszportu można czekać nawet 30 dni / Getty Images

Najczęściej odwiedzanymi miastami w Egipcie przez turystów są:

Szarm el-Szejk

Hurghada

Alexandria

Kair

Luksor

Asuan

Egipt przede wszystkim warto odwiedzić ze względu na bogatą kulturę i religię, które mają bardzo głębokie korzenie. Warto zobaczyć piramidy i starożytne zabytki, Dolinę Królów oraz grobowce faraonów. Dodatkowo w Egipcie znajduje się najdłuższa rzeka na świecie, czyli Nil. Dla osób, które uwielbiają odpoczywać, powstały luksusowe kurorty na wybrzeżu Morza Czerwonego, oferujące piękne plaże i rafy koralowe.

Zdjęcie Pełna nazwa kraju to Arabska Republika Egiptu / Getty Images

Alternatywną opcją jest Tunezja, do której również można udać się za niewielką cenę. Prezes portalu Travelplanet.pl informuje, że średni koszt takiego wyjazdu między czerwcem a wrześniem to 3050 zł za osobę. Dodaje jednak, że wybierając się we wrześniu, można zapłacić nawet 2300-2400 zł za osobę za hotel 4* w pakiecie all-inclusive. Tropiąc promocyjne oferty, można znaleźć propozycję urlopu nawet za 1350 zł za osobę w hotelu 3* ze śniadaniem.

Zdjęcie Tunezja jest dwa razy mniejsza od Polski / Getty Images

Jeśli chcesz spróbować, udać się do Tunezji na własną rękę, to na różnych stronach dostępne są loty za min. 1300 zł za osobę. Rozglądając się za hotelami, także znalazłam korzystne ceny za nocleg. Hotele oferują pokoje 2-osobowe wraz ze śniadaniem za ponad 1000 zł. Okazuje się, że lot może okazać się droższy od noclegu.

Zdjęcie Lot z Polski do Tunisu trwa średnio 2 h i 50 min / pexels.com

Dobrą wiadomością jest, że do Tunezji niepotrzebna jest wiza, jeśli twój pobyt nie będzie przekraczał 3 miesięcy. Dokumentami upoważniającymi cię do przebywania na terenie Tunezji, jest paszport lub paszport tymczasowy. Paszporty muszą być ważne przynajmniej 3 miesiące od daty powrotu do Polski lub 6 miesięcy, jeśli nie posiadasz biletu powrotnego.

Zdjęcie Pełna nazwa kraju to: Republika Tunezji / Getty Images

Do najchętniej odwiedzanych miast w Tunezji należą:

Tunis

Hammamet

Sousse

Djerba

Tozeur

Monastyr

Tunezja słynie przede wszystkim z niesamowitych plaż i długich linii brzegowych nad Morzem Śródziemnym. Turkusowa woda zachwyciła już niejednego turystę. Warto mieć na uwadze, że Tunezja ma również bogatą historię i zachowała wiele zabytków takich jak starożytna Kartagina. Będąc w Tunezji, przyjrzyj się niebywałym medynom. Ciekawostką jest, że tunezyjskie krajobrazy często wykorzystywane są w filmach, a w mieście Matmata kręcono sceny do filmu "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja".

Zdjęcie W Tunezji panuje motto "Porządek, wolność i sprawiedliwość" / Leonid Andronov / materiał zewnętrzny

