Czym wolno dokarmiać ptaki? Często popełniamy poważny błąd

Karmienie ptaków chlebem to tradycja mająca ponad sto lat. Jak jednak alarmują badacze z "The Canal and River Trust" wyrządza one wiele szkód. Dokarmianie ptactwa wodnego chlebem, a w szczególności białym pieczywem, może powodować u zwierząt choroby układu pokarmowego, a nawet przyczynić się do ich śmierci.

Pleśń na pieczywie jest szkodliwa dla ptaków, a poza tym taki pokarm nie niesie ze sobą wielu wartości odżywczych. Ptaki karmione chlebem przez dłuższy czas zapadają na schorzenia układu pokarmowego. Pokarm rozrzucony na brzegu wabi także okoliczne szczury, które mogą być nosicielami różnego typu chorób.

Eksperci z "The Canal and River Trust" przypominają równocześnie, że niezjedzony chleb, który wrzuciliśmy do wody, opadnie na dno i tam rozpocznie proces gnicia, który jest niebezpieczny dla całego ekosystemu zbiornika wodnego. Wpływa na rozrost glonów, które wydzielają toksyczne dla ryb związki, a także pochłaniają tlen. Ich zbyt duża ilość zakłóca również procesy fotosyntezy u innych roślin wodnych, hamując dopływ światła słonecznego.



Co jest dobre dla patków?



Winogrona, sałata, mrożony groszek, kukurydza, owies, nasiona i ryż są o wiele zdrowszymi przekąskami dla ptactwa.

