Dantejskie sceny w Wałbrzychu. Myśliwy wtargnął na osiedle

Życie i styl

Dziki w centrach miast i swobodnie przechadzające się po osiedlach stanowią powracający problem. Zwierzęta coraz rzadziej boją się hałasu i kontaktu z człowiekiem. Kilka dni temu doszło do niezwykle niebezpiecznej sytuacji, kiedy to na jednym z osiedli wałbrzyskich myśliwy strzelał do dzików.

Zdjęcie Myśliwi muszą posiadać pozwolenie na odstrzał dzików / 123RF/PICSEL