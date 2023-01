Darmowe sanatorium dla nowej grupy. Sprawdź, czy jesteś na liście

Ministerstwo Zdrowia planuje także zwiększyć minimalną liczbę wymaganych zabiegów z 3 do 4, by podnieść standard leczenia uzdrowiskowego. Ta zmiana również jest zapowiadana od 2024 roku. Co jeszcze ma się zmienić? Modyfikacjom ma ulec system dopłat za pobyt i wyżywienie w sanatorium. Obecnie stawki ustalane są w drodze rozporządzenia ministra zdrowia. W nowym systemie stawki maksymalne również byłyby przez niego ustalane, jednak dyrektorzy sanatoriów mogliby je obniżyć. Ma to popularyzować mniej znane uzdrowiska.

Komu przysługuje sanatorium z NFZ?

Kto może otrzymać skierowanie do sanatorium z NFZ? Sanatorium na Narodowy Fundusz Zdrowia przysługuje osobom, które otrzymały skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli zwykle lekarz rodzinny. Na podobne leczenie mogą być kierowani tylko pacjenci na tyle sprawni i samodzielni, by mogli odbyć podróż do uzdrowiska i korzystać z zabiegów leczniczych.

Osoby dorosłe - zgodnie z zaleceniem NFZ - powinny korzystać z takiego pobytu nie częściej niż co 18 miesięcy. Trzeba przy tym ponieść koszt zakwaterowania i wyżywienia.

Raz w roku z darmowego leczenia uzdrowiskowego mogą skorzystać pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnieni w tych zakładach 28 września 1997 roku lub przed tą datą.

Sanatorium poszpitalne (szpital uzdrowiskowy) jest z kolei przedłużeniem leczenia w szpitalu klinicznym i pobyt w nim jest całkowicie refundowany. Koszty pokrywa ZUS lub NFZ. Skierowanie na leczenie w tym przypadku wystawiane jest przez lekarza pracującego w szpitalu, w którym przebywała osoba chora.

Jak złożyć wniosek do sanatorium?

Skierowania do sanatoriów NFZ od 1 stycznia 2023 roku wystawiane będą zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. E-skierowania będą przekazywane od razu do oddziału wojewódzkiego NFZ. Pacjenci będą zaś informowani o wszystkich etapach ich przetwarzania. Istnieje możliwość ich śledzenia przy pomocy aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta. Informacje mogą też być przekazywane na podany numer telefonu lub adres e-mail. Pacjenci mogą też zdecydować się na otrzymywanie powiadomień drogą pisemną.

Jak złożyć wniosek do sanatorium? Wystarczy zgłosić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, by po przeprowadzeniu badań wystawił podobne skierowanie. W formie elektronicznej zostanie ono od razu wysłane za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej do wojewódzkiego oddziału NFZ. Jeśli ktoś skorzysta ze skierowania w formie papierowej, może wysłać wniosek pocztą lub dostarczyć go osobiście. Pacjent na jego dostarczenie ma 30 dni od chwili wystawienia.

