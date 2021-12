Dążenie do perfekcji zabija kreatywność. Udowodnili to naukowcy

Od dawna uważano, że perfekcjonizm może zabijać kreatywność, jednak nie znaleziono dowodów empirycznych potwierdzających tę hipotezę. Jean-Christophe Goulet-Pelletier i jego zespół badawczy z Uniwersytetu Ottawskiego w Kanadzie, postanowili sprawdzić, jak jest naprawdę.

W ich badaniu wzięło udział 279 kanadyjskich studentów. Badani podawali swoje dane demograficzne, a za pomocą siedmiopunktowej skali mierzono też ich perfekcjonizm i dążenie do doskonałości. Uczestnicy oceniali też, na ile zgadzają się ze stwierdzeniami takimi, jak "moim celem w szkole jest bycie przez cały czas wyjątkowo produktywnym" czy "moim celem jest uzyskanie bardzo dobrych wyników".

Następnie przetestowano kreatywność badanych. W tym celu poproszono ich o znalezienie jak największej liczby kreatywnych odpowiedzi na kilka pytań, np. "opowiedz nam, w jaki sposób możesz użyć gazety". Na końcu uzupełnili skalę mierzącą otwartość na doświadczenie, która zawierała pytania o wyobraźnię, zainteresowanie sztuką, emocjonalność, awanturniczość, intelekt i liberalizm.

Wyniki wykazały, że im bardziej dany uczestnik dążył do doskonałości, tym większą oryginalność i otwartość na doświadczenia wykazywał. Ale im większym perfekcjonistą był badany, tym mniej oryginalnych pomysłów przejawiał, a zarazem był mniej otwarty na doświadczenia. Według badaczy może to sugerować, że elastyczność - nieobecna w perfekcjonizmie - może poprawić nasze kreatywne myślenie.

Kreatywność jest hamowana przez perfekcjonizm

Aby upewnić się co do otrzymanych wyników, naukowcy powtórzyli eksperyment. W drugim badaniu wzięło udział 401 uczestników, ponownie kanadyjskich studentów. Poza testami (jak w przypadku pierwszej grupy) uczestnicy uzupełniali dodatkowo testy skojarzeń (np. podaj wyraz związany z poprzednim) i przeciwskojarzeń (podaj wyraz zupełnie nie związany z poprzednim).

Ponownie okazało się, że to dążenie do doskonałości było silnie związane z otwartością i oryginalnością, a chęć bycia perfekcyjnym wiązała się z niższymi wynikami w tych miarach. Ci, którzy dążyli do doskonałości, lepiej też radzili sobie w zadaniach związanych ze skojarzeniami i przeciwskojarzeniami. Nie zauważono jednak, aby poczucie skuteczności własnych działań i poczucie własnej kreatywności różniło się pomiędzy osobami dążącymi do perfekcji i osobami dążącymi do doskonałości. Badacze uważają, że może to wskazywać na to, że ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że ich kreatywność jest hamowana przez perfekcjonizm.

“Wiele badań sugeruje, że dążenie do perfekcji może przynosić mniej pozytywne skutki, niż życzyliby sobie perfekcjoniści, a ci, którzy szukają jedynie doskonałości, radzą sobie ogólnie lepiej. Przyszłe badania być może pokażą, jak zamienić toksyczny perfekcjonizm na doskonałość"

- podsumowują autorzy badania.

