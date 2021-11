Choinka to jeden z najpopularniejszych i najpiękniejszych symboli Bożego Narodzenia. Coraz częściej decydujemy się na żywe drzewka, o wiele bardziej ekologiczne niż sztuczne zamienniki. Te stworzone są z poliwinylocholidu, który nie jest biodegradowalny i szkodzi ekosystemowi. Żywe choinki natomiast ulegają biodegradacji i szybko się rozkładają, można je także kompostować, a jeśli mamy warunki i odpowiednie, ukorzenione drzewko - możemy posadzić je w ogródku.

Co zrobić, jeśli mieszkamy w mieście? W wielu lokalizacjach w Polsce organizowane są już poświąteczne zbiórki choinek, przerabianych później na biomasę.

Żywe choinki nie tylko są bardziej ekologiczne od sztucznych, ale też pozytywnie na nas działają - dzięki swemu pięknemu wyglądowi, ale i... aromaterapii. Dzięki naturalnym olejkom eterycznym koją stres, poprawiają nastrój i wyciszają. Wiele osób podkreśla także, że pachnące igliwie o wiele bardziej pasuje do klimatu Bożego Narodzenia niż sztuczna choinka.

Zdjęcie Świąteczny budżet wielu Polaków staje się coraz bardziej napięty / 123RF/PICSEL

Żywe choinki 2021. Ile kosztuje jodła kaukaska?

Ceny żywych choinek, podobnie jak innych produktów w ostatnim czasie, idą w górę. Jak wygląda to w wypadku najpopularniejszej choinki, na którą decydują się Polacy? Jest to jodła kaukaska, często wybierana z powodu swojego pięknego wyglądu - gęsta i kształtna. Jodła kaukaska jest również wyjątkowo wytrzymała - kiedy wyschnie, nie wypadają jej igły, jak może się zdarzyć chociażby w przypadku świerku czy sosny. Długo będzie więc cieszyć oczy pięknym wyglądem.

Niestety - przekłada się to na cenę. Zazwyczaj nie jest to najtańszy z gatunków, a według informacji jednego z sieciowych marketów budowlanych, który zajmuje się m.in. sprzedażą choinek, w tym sezonie możemy spodziewać się podwyżki średnio o około 5 do 25 zł za drzewko w porównaniu do poprzedniego roku.

Jak wyglądają ceny na początku sezonu? Za jodłę kaukaską ciętą, która ma ok. 170-230 cm, w jednym z marketów zapłacimy ok. 75-120 zł, za jodłę kaukaską do 150 cm (bez korzeni i w donicy) - 40-90 zł, a za jodłę kaukaską do 150 cm, ukorzenioną w donicy - 60-110 zł.

Inną odmianą jodły jest jodła kalifornijska - jest nieco tańsza od jodły kaukaskiej. Za ciętą (ok. 100-200 cm) będziemy musieli zapłacić 50 zł, za ukorzenioną (60-125 cm) w donicy - ok. 50-75 zł.

Ceny choinek 2021. Ile kosztuje świerk?

Innym bardzo popularnym drzewkiem jest świerk srebrzysty. W kształcie jest nieco podobny do jodły, jednak ma o wiele bardziej kłujące, pojedynce igły, które są krótsze od igieł jodły, mają zaledwie 1-2 cm. Mimo że jest zdecydowanie mniej wytrzymały od jodły kaukaskiej, jest często wybierany w okresie bożonarodzeniowym ze względu na swój piękny, intensywny zapach igliwia i żywicy. Jest też znacznie tańszy od jodły kaukaskiej.

Ile kosztuje świerk w 2021 roku w jednym z marketów budowlanych? Za świerk srebrzysty cięty (100-200 cm) zapłacimy ok. 45-80 zł. Z kolei za świerk srebrzysty (80-150 zł) w donicy, bez korzeni - 30-60 zł, a za ukorzeniony (80-125 cm) - 90-100 zł.

Zdjęcie Choinka wkopana, czyli wsadzona do ziemi bez korzeni, może nie wytrzymać do świąt, jeśli będzie źle przechowywana / 123RF/PICSEL

Kiedy kupić choinkę? Jak dbać o żywą choinkę?

Sprzedawcy szykują się do sezonu świątecznego - w marketach budowlanych już możemy kupować pierwsze drzewka, z początkiem grudnia pojawią się one na szeroką skalę. Większość z nas zdecyduje się na zakupy zapewne nieco później - tradycyjnie choinka ubierana jest w Wigilię lub tuż przed nią, jednak coraz częściej kupujemy drzewka wcześniej.

Jak przedłużyć życie choinki i sprawić, by przetrwała ona do świąt? Najlepiej zdecydować się na drzewko w donicy, ukorzenione - należy wcześniej sprawdzić, czy choinka w donicy rzeczywiście ma korzenie, czy po prostu jest ścięta i wsadzona do ziemi. Warto też przyjrzeć się igłom - nie wybierajmy choinek, których igły robią się brązowe i wypadają.

Jeśli zakupiliśmy już choinkę, musimy stopniowo przyzwyczaić ją do wyższej temperatury, która panuje w domu. Najlepiej po zakupie trzymać ją w chłodniejszym pomieszczeniu lub na balkonie (w temperaturze ok. 5 stopni), następnie na kilka dni przechować ją w nieco cieplejszym miejscu, a na koniec w domu - najlepiej, by temperatura nie przekroczyła 20 stopni.

Należy ją regularnie podlewać, najlepiej z dodatkiem specjalnych ogrodniczych preparatów. Nie trzymajmy jej w nasłonecznionym miejscu ani blisko kaloryfera czy kominka.

