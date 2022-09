Czym są dewocjonalia?

Dewocjonalia to przedmioty, które są związane z kultem religijnym. Można wyróżnić nieoficjalny podział dewocjonaliów, który dokładnie ukazuje, czym one są. Dla wielu wiernych to symbol wiary i przedmiot, który towarzyszy podczas codziennej modlitwy. Trzeba jednak podkreślić, że dewocjonalia powinny zostać najpierw poświęcone, by mogły w pełni służyć podczas odmawiania pacierza.

Do pierwszej grupy dewocjonaliów zalicza się przede wszystkim te przedmioty, które są wykorzystywane podczas sprawowania liturgii. Są to m.in. świeczniki, obrusy ołtarzowe, krzyże, okucia i klamry.

Reklama

Druga grupa to wszelkiego rodzaju obrazy, figury, zakładki i breloczki przedstawiające świętych, a także krzyże, które można zawiesić w domu. Trzecią grupę można wyróżnić ze względu na fakt, że stanowią pamiątkę przyjętych sakramentów. Są to przede wszystkim różańce, medaliki, łańcuszki, świece, Biblia i modlitewniki.

Zdjęcie Kościół katolicki szczególnie zachęca do czytania Biblii, by umacniać swoją wiarę i poznawać prawdę o Bogu / Karol Porwich/East News / East News

Po co są dewocjonalia?

Jak już wspomniano, dla wielu dewocjonalia stanowią ułatwienie modlitwy i wzmacniają więź z Bogiem. Wierni w tym celu wykorzystują m.in. obrazki i figurki z wizerunkiem świętych.

Poza tym za ich pomocą chrześcijanie wyrażają swoją wiarę. Robią to, nosząc medaliki, różańce w formie obrączki, czy też zawieszając różańce w samochodach. W ten sposób czują również boską obecność.

Dewocjonalia są wykorzystywane w celu wzmocnienia niektórych praktyk. Mowa tu przede wszystkim o kolędzie, podczas której potrzebne są świece, kropidło i krzyż. Dzięki temu obrządek nabiera niezwykłego charakteru.

Jakie dewocjonalia powinny być w domu?

W domach wielu katolików można spotkać dewocjonalia. Dzięki nim odczuwają bliskość z Bogiem i wierzą, że nad nimi czuwa. Okazuje się, że można wyróżnić przedmioty związane z kultem religijnym, które powinny znaleźć się w domu każdego wiernego.

Uznaje się, że jest to krzyż powieszony na ścianie. Podobno właśnie po tym można poznać prawdziwego katolika. Zazwyczaj jest on wieszany nad drzwiami wejściowymi do domu lub głównego pomieszczenia, czyli salonu. Materiał, z którego jest wykonany, zależy od indywidualnych preferencji. Głównie można się spotkać z prostymi, drewnianymi krzyżami, ale dość często wybierane są również te wykonane z metalu.

Zdjęcie W domu chrześcijanina powinien znajdować się zestaw kolędowy / Adam STASKIEWICZ/East News / East News

Do grona dewocjonaliów, które powinny znaleźć się w domu każdego wiernego, zalicza się obraz przedstawiający świętego. Wiele osób decyduje się, by znajdował się w pomieszczeniu, w którym spędza się najwięcej czasu. W ten sposób wierni mogą często na niego spoglądać i szukać pomocy podczas codziennych rozterek. Poza tym katolicy decydują się zawiesić na ścianie obrazy z Pierwszej Komunii Świętej. Zazwyczaj można je spotkać w sypialniach.

W domach chrześcijan nie może zabraknąć figur aniołów i świętych. Tego typu dewocjonalia dość często stanowią dekorację wnętrza i przy tym podkreślają, że wiara w Boga jest istotna dla domowników. Często stoją na komodach, kominkach, czy też szafkach nocnych.

Nie można również zapomnieć o Piśmie Świętym. Nie wystarczy jednak, by tylko leżało i kurzyło się w domowej biblioteczce. Kościół katolicki szczególnie zachęca do czytania Biblii, by umacniać swoją wiarę, poznawać prawdę o Bogu i w ten sposób zyskiwać cenne wskazówki dotyczące życia.

Poza tym istotny jest zestaw kolędowy. W jego skład wchodzi m.in. krzyż. Zazwyczaj wybiera się solidny, metalowy, by mógł służyć przez lata. Do tego zalicza się lichtarzyki na świece, które ustawia się po obu stronach krzyża oraz kropidło. Niezbędny jest również pojemnik na wodę święconą, ale w tym wypadku może to być zwykle naczynie lub talerzyk.

***

Zobacz także:

Dziwne urządzenia w polskich kościołach. O co chodzi?

Typy ludzi w kościele. TikTokerka przedstawia wiernych

Skarpeta Jana Pawła II relikwią. Miała uratować egzorcystę