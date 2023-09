Spis treści: 01 Baran nie zazna spokoju w październiku

02 Waga znajdzie się w centrum dramatów w październiku

03 Ryby w październiku będą mieć ogromne kłopoty miłosne. Nie będzie łatwo

Baran nie zazna spokoju w październiku

Niestety zodiakalne Barany będą musiały zacisnąć pasa w tym miesiącu, gdyż czeka je wiele niespodziewanych wydatków. Może macie możliwość wzięcia nadgodzin w pracy? Przydadzą wam się dodatkowe pieniądze. Problemy finansowe to jednak nie wszystko. Pojawią się także dramaty w związkach. Będziecie mieć problemy z komunikacją z partnerami, którzy będą narzekać, że ciągle nie ma was w domu. Niektórzy z nich będą was nawet podejrzewać o zdradę, przez co nie zaznacie spokoju nawet w domu. To będzie bardzo napięty miesiąc, w którym zabraknie czasu na relaks czy też odpoczynek. W listopadzie wszystko się ułoży, musicie zacisnąć zęby i to przeczekać.

Reklama

Zdjęcie Możliwe, że baran będzie musiał się u kogoś zapożyczyć / Getty Images

Zobacz również: Szczęśliwe liczby dla znaków zodiaku. Poznaj ich znaczenie

Waga znajdzie się w centrum dramatów w październiku

Październik dla zodiakalnych Wag będzie bardzo frustrujący, gdyż pojawią się kłopoty w pracy. Szef wspomni, że niektórzy mogą liczyć w waszych firmach na awans. Wtedy zacznie się prawdziwy wyścig szczurów i wyjdzie na jaw, kto jest waszym prawdziwym przyjacielem. Niestety wieloma osobami się rozczarujecie, gdyż okaże się, że byli dla was mili tylko dlatego, bo im pomagaliście. Staniecie się popychadłem w pracy i powodem do wielu plotek. Środowisko zawodowe może stać się wręcz toksyczne. Wagi muszą uważać na to, co mówią w pracy i próbować się nie wychylać. Kto wie, może ten awans należy się wam?

Zdjęcie Wagi powinny skupić się na swoich obowiązkach i nie zwracać uwagi na to, co kto mówi. Przełożony może to docenić / @halfpoint / materiał zewnętrzny

Zobacz również: Co mówi o tobie godzina urodzenia? Sprawdź

Ryby w październiku będą mieć ogromne kłopoty miłosne. Nie będzie łatwo

Zodiakalne Ryby w październiku mogą się spotkać z różnego rodzaju problemami lub zawodami miłosnymi. Single muszą uważać na to, z kim się spotykają, gdyż ktoś może jedynie chcieć was wykorzystać. Ryby w związkach powinny przyjrzeć się "dziwnemu" zachowaniu partnerów, gdyż mogą okazać się poważnym sygnałem ostrzegawczym. Czuć romans w powietrzu, niestety w negatywnym znaczeniu. Być może niektórzy z waszych partnerów nie czują się dobrze w związkach i potrzebują "skoku w bok". Może też okazać się, że sytuacja jest odwrócona i to wy myślicie o romansie. Pamiętajcie, że to może zniszczyć wasz związek, a prawda zawsze wychodzi na jaw.

Zobacz również: Te trzy znaki zodiaku to fatalne żony. Życie z nimi to drogą przez mękę