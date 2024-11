Mięta to roślina zielna, należąca do rodzaju Mentha, charakteryzująca się różnorodnymi właściwościami prozdrowotnymi. Roślina ta jest znana z szerokiego zastosowania – można ją spotkać zarówno w zielarstwie, gdzie wykorzystywana jest leczniczo, jak i w medycynie oraz kuchni, gdzie stanowi aromatyczny dodatek do potraw i napojów. W sklepach mięta dostępna jest najczęściej w formie torebek do zaparzania lub jako susz, który można przygotować jako napar o orzeźwiającym smaku i licznych korzyściach zdrowotnych.