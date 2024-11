Książki z PRL-u na celowniku kolekcjonerów. Sprawdź czy masz w domu

Czasy PRL-u , chociaż minęły bezpowrotnie, coraz częściej rysują się we wspomnieniach jako rzewna myśl o dzieciństwie - systematycznie zalewając internet prawdziwą falą nostalgii. Wielu, odnajdując na strychach stare pudła, z łezką w oku wraca do wydarzeń sprzed lat. Ten moment starają się wykorzystać kolekcjonerzy.

PRL-owska codzienność, dla jednych piękna, dla innych zwyczajnie szara i ponura, dziś wspominana jest z wyjątkowym sentymentem. Wielu wraca pamięcią do długich kolejek (na końcu których czekały... puste półki), wyłożonych boazerią pomieszczeń i topornych meblościanek, które stanowiły ich jedyną ozdobę. Wszystko, co dziś stanowi wspomnienie tych czasów, traktowane jest jako prawdziwy artefakt. Internet zalewają więc figurki, wazony, zeszyty czy proszki do prania rodem z PRL-u. W cenie są również książki.