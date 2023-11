Spis treści: 01 Spać jak suseł? Nie, jak kot!

02 Dlaczego koty dużo śpią?

03 Kot śpi więcej niż zwykle — winna może być pogoda

04 Kot cały czas śpi — kiedy jest to powód do niepokoju?

Spać jak suseł? Nie, jak kot!

Jako czujny opiekun bacznie obserwujesz pupila i starasz się poprawnie reagować na każdy sygnał, jaki wysyła. Masz wrażenie, że twój kot cały czas śpi, więc z niepokojem zaczynasz się doszukiwać potencjalnych schorzeń? Nie panikuj. Koty najbardziej aktywne są o zmierzchu, tuż przed świtem oraz o świcie. Znaczną część doby przeznaczają na odpoczynek i regenerację. Ile śpi kot domowy? To zależy przede wszystkim od wieku.

Reklama

Sen małego kota może zajmować nawet 20 godzin w ciągu doby. Kocięta zyskują w ten sposób energię potrzebną do prawidłowego rozwoju.

może zajmować nawet 20 godzin w ciągu doby. Kocięta zyskują w ten sposób energię potrzebną do prawidłowego rozwoju. Jak długo śpi dorosły kot? Na tym etapie życia jego zapotrzebowanie na sen się zmniejsza. Na drzemki poświęca średnio od 12 do 16 godzin na dobę.

Na tym etapie życia jego zapotrzebowanie na sen się zmniejsza. Na drzemki poświęca średnio od 12 do 16 godzin na dobę. Koci senior potrzebuje więcej snu — starzejący się kot może przesypiać nawet 20 godzin na dobę. Zwiększona potrzeba odpoczynku to sposób na ochronę kości i stawów, które nie są już w młodzieńczej formie.

Zdjęcie Poznaj nawyki kota w kontekście snu / 123RF/PICSEL

Przeczytaj: Trzy rodzaje miauczenia u kota. Wiesz, co oznaczają?

Dlaczego koty dużo śpią?

W swoim puszystym, mruczącym podopiecznym nie widzisz drapieżnika? Musisz wiedzieć, że nadal drzemią w nim pierwotne instynkty. Choć kot domowy nie musi polować, by zdobyć pożywienie, dużo energii traci na eksplorowaniu domowej przestrzeni, patrolowaniu swojego terytorium, obserwacji otoczenia i zabawach.

Choć może się wydawać, że kot w dowolnym miejscu i momencie zapada w głęboki sen, większość czasu, jaki przeznacza na odpoczynek, sprowadza się do drzemek. Nawet wtedy mruczek zachowuje czujność. Jest w stanie wybudzić go dźwięk przesuwanej miseczki czy otwierania pojemnika z karmą. Tuż po przebudzeniu kot staje się gotowy do działania. Znaczna część jego snu to raczej stan czuwania, więc weź to pod uwagę, nim nazwiesz go śpiochem.

Kot śpi więcej niż zwykle — winna może być pogoda

Jesienią i zimą zauważasz, że masz mniej energii i najchętniej zapadłbyś w sen zimowy? Zmiany pogody mają wpływ także na koty. Gorzej od psów znoszą niedobory światła i mogą odczuwać coś na kształt jesiennej chandry. Nie jest im obce sezonowe osłabienie i zmniejszenie ochoty na zabawę, co objawia się tym, że o tej porze roku koty więcej śpią. Jak im pomóc w przetrwaniu niesprzyjających warunków?

Poświęcaj im czas, staraj się zapewnić ciekawe zabawy, ale nie zmuszaj do podejmowania aktywności, gdy ewidentnie nie mają na to ochoty. Zadbaj też o dostarczanie pełnowartościowej karmy, bogatej w niezbędne witaminy.

Zobacz: Zostałeś wybrańcem swojego kota? Jest ku temu mistyczny powód

Kot cały czas śpi — kiedy jest to powód do niepokoju?

Wiesz już, że mruczki przesypiają znaczną część swojego życia i jest to zjawisko całkowicie naturalne. Nie zwalnia cię to jednak z obserwacji kociego zachowania. Może się bowiem zdarzyć, że ciągłe spanie u kota jest niepokojącym sygnałem.

Zdjęcie Zachowanie kota może ci wiele powiedzieć na temat jego zdrowia / 123RF/PICSEL

Kot dużo śpi, ponieważ się nudzi. Brak uwagi ze strony opiekuna i przestrzeni do zabawy sprawia, że kot popada w apatię, a z braku stymulujących bodźców po prostu zapada w sen. W dłuższej perspektywie staje się osowiały i smutny. Brak ruchu może doprowadzić także do groźnej dla zdrowia nadwagi i otyłości, zwłaszcza jeśli zwierzak zacznie rekompensować sobie nudę ciągłym domaganiem się pożywienia.

Zbojętnienie i osłabienie, a co za tym idzie zwiększona potrzeba snu u kota, bywają wynikiem chorób. Ciągle śpiący zwierzak może borykać się ze schorzeniami nerek lub cukrzycą. Kot więcej śpi, gdy ma problemy z poruszaniem się, wynikające z bólu stawów czy kości. Wizyta u weterynarza będzie obowiązkowa.

Stres u kota może mieć różne podłoże. Jednym z jego objawów jest niechęć do opuszczania legowiska i pozostawanie w bezruchu przez większość doby. Upewnij się, że wiesz, jak zadbać o dobre samopoczucie swojego zwierzaka, by nie narażać go na czynniki wzbudzające dyskomfort.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tchnienie świeżości o poranku

Polecamy:

500 plus na psa i kota to nie żart. O dodatek wystarczy zawnioskować

Psy mają lepiej niż koty. Ludzie mniej przywiązują się do mruczków