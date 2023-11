Kot ugniata koc i kołdrę? Ma ci coś do powiedzenia

Feliks Chmurka Życie i styl

Koty są mało komunikatywnymi zwierzętami – to opinia tyle popularna, co świadcząca o nikłej znajomości kocich zwyczajów. Wystarczy uważnie przyjrzeć się mruczkom, by z ich zachowań wyłowić nawyki, które sporo mówią o ich nastroju i preferencjach. Jednym z takich sygnałów jest „ugniatanie”. Co próbuje przekazać nam kot, który z dużym zaangażowaniem ugniata łapkami koc, kołdrę czy inną miękką powierzchnię?

Zdjęcie Ugniatanie to oznaka relaksu / 123RF/PICSEL