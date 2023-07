Ocieranie się kota o nasze nogi zwykle kojarzone jest z pozytywnymi emocjami u tego zwierzaka. W niektórych przypadkach może jednak świadczyć o niepokoju i stresie. Sprawdź, dlaczego twój kot może się łasić. Czy powinieneś zainterweniować?

Dlaczego kot się łasi?

Koty lubią czuć kontrolę nad swoim otoczeniem. Łaszenie się to jeden ze sposobów, aby ją oznaczyć. Za pomocą swojego zapachu zaznaczają swoją obecność. To także forma komunikacji.

Ocieranie się kotów to sposób na powitanie. Możesz zauważyć to, kiedy wracasz po pracy do domu. Kot łasi się, aby przywitać cię i przyciągnąć twoją uwagę. To okazja, aby dać mu trochę uwagi i odwzajemnić sympatię. Koty ocierają się także na przywitanie z innymi kotami. To rytuał, który zwykle jest dość ulotny i rzadki — występuje jedynie między zaprzyjaźnionymi osobnikami.

Reklama

Zdjęcie Koty witają się ze sobą / 123RF/PICSEL

Koty mogą się do ciebie łasić również wtedy, kiedy są podekscytowane, szczęśliwe oraz kiedy potrzebują uwagi. To może być oznaka, że czegoś od nas chcą.



Dlaczego kot ociera się o meble?

Koty to stworzenia, które lubią rutynę oraz porządek. Każda drobna zmiana w otoczeniu może sprawić, że zaczną się niepokoić. Ocieranie się kotów o ludzi oraz o meble jest jednym ze sposobów na zaznaczenie swojego terytorium oraz oswojenie przestrzeni.

Zjawisko to można szczególnie zauważyć, kiedy kot przebywał przez jakiś czas poza domem. Po powrocie do znajomych wnętrz może czuć się wyobcowany i zagubiony. Wszelkie przeprowadzki również mogą powodować u niego nerwowość.

Zdjęcie Warto lepiej poznać zachowanie kotów / 123RF/PICSEL

Bardzo ważne jest, aby pozwolić kotu na takie zachowanie. Swobodne poruszanie się po obcym wnętrzu, poznanie wszystkich zakamarków i oznaczenie ich własnym zapachem jest kluczowe dla zdrowia psychicznego kota. Pozwoli mu to na szybkie oswojenie się z nową sytuacją i szybkie wyeliminowanie nerwowości i stresu.

Co oznacza, że kot ociera się pyszczkiem?

W ocieraniu się kluczowe są skronie, pyszczek oraz nasada ogona. To na nich na ciele kota znajdują się gruczoły wonne, które służą pozostawianiu swojego zapachu. Jest on wyczuwalny jedynie dla innych kotów. Kiedy zareagujemy na łaszenie i zaczniemy głaskać kota, może nie tylko ocierać się pyszczkiem, ale także ugniatać łapkami. To znak, że czuje się swobodnie i jest mu przyjemnie.

Zdjęcie Koty nie ocierają się jedynie, aby zostawić swój zapach / 123RF/PICSEL

Należy pamiętać, że koty nie ocierają się jedynie, aby zostawić swój zapach. Kiedy łaszą się resztą ciała, może to służyć innym celom. Często koty ocierają się o nas, kiedy chcą coś uzyskać. Takie zachowanie można zaobserwować, kiedy zbliża się pora karmienia lub kiedy potrzebują uwagi i czułości. Można to zaobserwować szczególnie, kiedy jesteśmy zajęci, wracamy po długim dniu do domu lub przywiązujemy więcej uwagi do innego zwierzaka.



Zdjęcie Urokowi kotów naprawdę trudno się oprzeć / 123RF/PICSEL

Zobacz także:

Ptasia grypa u kotów. Polscy naukowcy wskazali prawdopodobną przyczynę

Do odstrzału i jako atrakcja dla turystów. Tak wygląda życie lwów w RPA

Wścieklizna, na co trzeba uważać? Jak postąpić po kontakcie ze wściekłym zwierzęciem?