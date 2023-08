Spis treści: 01 Surowe zasady życia zakonnego

02 Dlaczego zakonnice zakrywają włosy?

03 Czy zakonnice kiedykolwiek zdejmują kornet?

Surowe zasady życia zakonnego

Wstępując do zakonu należy liczyć się ze zmianą swojego życia. Od momentu przekroczenia progu zakonu, życiem zakonnicy rządzą zasady i reguły życia religijnego.

Polska na własne oczy: meleksem przez Sandomierz. Co skrywa miasto Ojca Mateusza?

Podróżujesz w Tatry samochodem? Oto jak uniknąć korków na Zakopiance

Czy wybaczona zdrada może być powodem rozwodu? Po czyjej stronie stoi sąd?

Coroczny problem znów na tapecie. Osy atakują. Jak z nimi walczyć? Dotyczą one dosłownie wszystkiego, także ubioru. Dla nikogo już nie jest żadnym zaskoczeniem widok kobiety w habicie, ale niektórzy wciąż zastanawiają się nad zasadnością niektórych elementów stroju zakonnego.

Ciekawość budzi kornet, zwany też welonem, na głowie zakonnicy. Czym właściwie jest i dlaczego siostry zakonne zawsze zasłaniają swoje włosy?

Dlaczego zakonnice zakrywają włosy?

Zdjęcie Kornet zwany jest także welonem / Karol Porwich/East News / East News

Ubiór zakonny na przestrzeni lat ewoluował i zmieniały się jego poszczególne elementy, ale jedno pozostało niezmienione - nakrycie głowy zakonnic było i jest obowiązkowe.

Kornet, zwany welonem to tak naprawdę znak rozpoznawczy zakonnic. Dlaczego nazywany on jest welonem? To nakrycie głowy kojarzy się ze ślubem, zamążpójściem, a przecież siostry zakonne nie mają mężów.

Reklama

Jednak ten związek nie jest bezpodstawny. Okazuje się, że siostry zakonne zakrywają głowy, ponieważ "(...) to symbol całkowitego oddania się Bogu i pokory wobec Niego" - pisze "Krytyka Polityczna".

To swego rodzaju ślub, oddanie Bogu, co prawda w innym znaczeniu, niż oddanie żony mężowi, ale równie zobowiązujące i trwałe. Dlatego zakonnice noszą swój kornet nieprzerwanie, przez cały dzień.

Czy zakonnice kiedykolwiek zdejmują kornet?

Zdjęcie Zakrycie włosów ma dla zakonnic wymiar symboliczny / 123RF/PICSEL

Niezwykle trudno jest spotkać zakonnicę z odsłoniętymi włosami. Tak naprawdę zakonnice zdejmują "welon" tylko wtedy, kiedy wykonują czynności higieniczne i kiedy kładą się spać.

Kiedy już zdejmują swoje nakrycie głowy, często je całują, odkładając je, by ponownie założyć kornet następnego dnia.

To pokazuje, jak bardzo ważna jest dla nich ta część garderoby, która nie jest zwykłym nakryciem głowy, a symbolem jedności z Bogiem.