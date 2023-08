Spis treści: 01 Kiedy są dni wolne w roku szkolnym 2023/2024?

02 Egzamin ósmoklasisty i matura – kiedy inni uczniowie mają wolne?

03 Ferie zimowe 2024 – podział na województwa

Kiedy są dni wolne w roku szkolnym 2023/2024?

W tym roku rok zajęcia szkolne zaczną się wyjątkowo późno. Polscy uczniowie wrócą do szkół 4 września, jednak w większości placówek tego dnia, poza uroczystością rozpoczęcia roku szkolnego, nie odbędą się jeszcze lekcje. Dlatego w praktyce pierwszy dzwonek zadzwoni dopiero 5 września. Poza weekendami uczniowie będą mogli liczyć na wolny dzień dopiero w listopadzie, a będzie to w środę 1 listopada, czyli w Uroczystość Wszystkich Świętych. Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada w tym roku wypada w sobotę.

Następnie na uczniów czeka przerwa świąteczna związana z Bożym Narodzeniem. To aż 10 dni wolnego – od 23 grudnia do 1 stycznia. Później odbędą się dwutygodniowe ferie zimowe, jednak każde województwo ma je w innym terminie. Kolejna przerwa świąteczna, tym razem związana z Wielkanocą, czeka na uczniów w marcu. Potrwa 6 dni – od 28 marca do 2 kwietnia.

W maju na uczniów czekają dwie przerwy. Pierwsza to majówka trwająca od 1 do 3 maja (łącznie będzie to 5 dni wolnego, ponieważ 4 i 5 maja to weekend). Z kolei druga to Boże Ciało, które w 2024 roku wypada w czwartek 30 maja.

W czerwcu, a konkretnie 21 czerwca, nadejdzie wyczekiwany przez wielu koniec roku szkolnego. Ile dni będą mieć wakacje w 2024 roku? Uczniowie będą mieć wolne od szkoły aż przez 72 dni.

Egzamin ósmoklasisty i matura – kiedy inni uczniowie mają wolne?

Na uczniów podstawówek, liceów i techników czekają dodatkowe dni wolne związane z egzaminami, które będą odbywać się w ich szkołach. Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty w 2024 roku, to jego dokładna data jeszcze nie została ustalona. Ogłosi ją Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Podobnie sprawa wygląda z terminami matur, jednak powinny się one odbyć, jak co roku, po majówce. A zatem w 2024 roku pierwszy egzamin maturalny z języka polskiego uczniowie prawdopodobnie będą pisać 6 maja. Młodsi uczniowie, którzy nie podchodzą do egzaminu, zarówno w przypadku egzaminu ósmoklasisty, jak i matury, w trakcie ich trwania mają wolne.

Ferie zimowe 2024 – podział na województwa

Kiedy konkretnie odbędą się ferie zimowe w 2024 roku? Istnieje pewien podział na województwa. Został on wprowadzony ze względu na to, że ferie w jednym terminie dla wszystkich spowodowałyby przeciążenie obiektów turystycznych i infrastruktury transportowej.

Terminy ferii zimowych w 2024 dla poszczególnych województw są następujące:

Od 15 stycznia do 28 stycznia – zachodniopomorskie, opolskie, dolnośląskie, mazowieckie;

Od 22 stycznia do 4 lutego – warmińsko-mazurskie, podlaskie;

Od 29 stycznia do 11 lutego – lubelskie, podkarpackie, łódzkie, śląskie, pomorskie;

Od 12 lutego do 25 lutego – kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, świętokrzyskie.

