Po co jest kieszonka w damskich majtkach?

Niektóre przedmioty codziennego użytku mają ukryte funkcję, o których mało kto wie. Przykładem może być nie tylko tajemnicza kieszonka w damskich majtkach, ale także mała kieszonka w jeansach.

Początkowo służyła do przechowywania zegarka na łańcuszku. Mimo że od tego, gdy pierwszy raz została zaprojektowana, minęło sporo czasu i nie jest już dziś używana, to wielu producentów nie podjęło decyzji o jej usunięciu.



Podobnie jest z kieszonką w damskich majtkach. Mimo że występuje ona w większości damskich majtek, to niewiele kobiet zdaje sobie sprawę z tego, w jakim celu powstała.



Damskie majtki charakteryzują się dodatkową wkładką po wewnętrznej stronie, która stanowi wzmocnienie. Odznacza się ona tym, że materiał jest przyszyty tylko z jednej strony, więc swoim wyglądem przypomina małą kieszonkę.



Chociaż na pierwszy rzut oka wygląda, jakby można było coś w niej przechowywać, to nie jest do tego stworzona.

Zamiarem producentów nie było stworzenie kieszonki tylko wzmocnienie tej części bielizny. Ze względów estetycznych podjęto decyzję o niezszywaniu materiału z jednej strony.



