Dodatek węglowy cieszy się bardzo dużą popularnością, a jednocześnie wzbudza wiele kontrowersji. Część osób nieposiadających pieca węglowego czuła się poszkodowana brakiem wsparcia finansowego ze strony rządu. Odpowiedzią na tego typu głosy są kolejne tarcze antyinflacyjne. Jedną z nich jest dodatek do drewna.

Zgodnie z danymi pochodzącymi z CEEB, w Polsce ponad 2 mln gospodarstw domowych jest ogrzewanych drewnem. Ceny tego surowca są obecnie znacznie wyższe niż jeszcze rok temu - m3 drewna opałowego to koszt ok. 400- 500 zł, natomiast drewna kominkowego nawet 600 zł.

To skłoniło rząd do wprowadzenia systemu dopłat, działających na tej samej zasadzie co dopłaty węglowe. Dodatek do drzewa ma stanowić jednorazowe wsparcie w wysokości 1000 zł na jedno gospodarstwo domowe.

Ten rodzaj dofinansowania do opału będzie przeznaczony dla osób, które ogrzewają domy drewnem. Może to być kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, piec kaflowy czy ogrzewacz powietrza. Dodatek otrzyma każdy, kto złoży odpowiedni wniosek, bez względu na wysokość dochodów.

Aby starać się o dodatkowe środki finansowe, niezbędne jest złożenie deklaracji CEEB o źródłach ciepła - termin minął 30 czerwca, jednak samorządy wciąż przyjmują deklaracje od osób, które nie wywiązały się z tego obowiązku.

Konieczne będzie również złożenie odpowiedniego wniosku - będzie można to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub online. Dokumenty będą przyjmowane do 30 listopada bieżącego roku, a urzędy otrzymają 30 dni na rozpatrzenie ich.

O dodatek do drewna nie będą mogły się starać gospodarstwa domowe, które w deklaracji CEEB zaznaczyły więcej niż jedno źródło ciepła i otrzymały już na nie pieniądze (np. dodatek węglowy). W takiej sytuacji możliwe będzie skorzystanie tylko z jednego rodzaju wsparcia - każdy beneficjent będzie mógł samodzielnie zdecydować, które z nich wybiera.

Ustawa o dodatku do drewna została przyjęta przez Sejm 2 września 2022 r. Teraz trafi do Senatu i - jeśli nie zostaną zgłoszone poprawki - do podpisu prezydenta. Jest szansa, że stanie się to jeszcze we wrześniu.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po podpisaniu ustawy przez prezydenta.

