Konkretna grupa seniorów może się starać o dodatkowe pieniądze do emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca rozmaite dodatki do świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym m.in. dodatek pielęgnacyjny czy za tajne nauczanie. Niektórzy nie wiedzą, że mogą się starać o pieniądze w ramach tzw. ryczałtu energetycznego. Obecnie wynosi on 255,17 zł i jest wypłacany co miesiąc w asyście pobieranego świadczenia.

Ryczałt energetyczny: kto może otrzymać

Ryczałt energetyczny jest formą finansowego wsparcia przyznawanego przez ZUS. Ma ono na celu pomoc w pokryciu kosztów energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej. O dodatkowe pieniądze do emerytury może się starać konkretna grupa seniorów.

Jak podaje ZUS, ryczałt energetyczny przysługuje ci, jeśli jesteś:

kombatantem (lub inną osobą uprawnioną),

(lub inną osobą uprawnioną), żołnierzem zastępczej służby wojskowej zatrudnianym przymusowo w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

zatrudnianym przymusowo w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdową lub wdowcem (emerytem i rencistą, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych),

(emerytem i rencistą, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych), wdową po żołnierzach zatrudnianych przymusowo, pobierającą emeryturę lub rentę.

Co zrobić, aby otrzymać ryczałt energetyczny? Sprawa nie jest zbyt skomplikowana: uprawniony do jego otrzymywania senior powinien złożyć odpowiedni wniosek.

Ryczałt energetyczny: wniosek

Jak złożyć wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego? Najpierw należy wypełnić formularz ZUS-ERK. To nie wszystko - do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, które potwierdzają uprawnienia do otrzymania świadczenia.

ZUS wymienia na liście decyzję szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (dokument stwierdzający czas działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów lub osób represjonowanych lub potwierdzający uprawnienia członka rodziny po kombatancie do otrzymywania ryczałtu), zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień i zaświadczenie odpowiedniego organu wojskowego (w przypadku wdów po żołnierzach zatrudnionych przymusowo).

- Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego możesz złożyć w każdym czasie. Gdy pobierasz więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje ci jeden ryczałt energetyczny - informuje ZUS.

Ryczałt energetyczny ulega corocznej waloryzacji - w 2023 roku kwota wzrosła do 255,17 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia ogłasza w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Robi to w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku.

Stosowany komunikat pojawia się w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca danego roku.



