Projektowane nowe przepisy Kodeksu pracy zakładają przyznanie pracownikowi prawa do urlopu opiekuńczego w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. To skutki podjętej przez Parlament Europejski i Radę Europejską specjalnej dyrektywy, dzięki której pracujący na etatach mają znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, tzw. work-life balance - informuje Fakt.pl.

Dwa dni zwolnienia z powodu siły wyższej

Ważnym zapisem w ustawie, który dotyczy czasu pracy, jest wprowadzenie możliwości zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. W praktyce oznacza to tyle, iż w pilnych sprawach rodzinnych, spowodowanych na przykład chorobą lub wypadkiem, jeżeli konieczna jest natychmiastowa obecność pracownika, może on skorzystać z 2 dni lub 16 godzin wolnego w roku kalendarzowym.

Za czas tego zwolnienia pracownik otrzyma prawo do 50 proc. wynagrodzenia - obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego

Zmiany dotyczą również możliwości otrzymania urlopu opiekuńczego. Obecnie pracująca mama lub tata mają prawo do wzięcia 2 dni na tzw. opiekę nad dzieckiem. Po nowelizacji Kodeksu pracy będzie to aż 5 dni. Co więcej, urlop zostanie rozszerzony na wszystkie osoby spokrewnione i mieszkające razem. Celem jest "zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia".

Takim członkiem rodziny może być:

syn,

córka,

matka,

ojciec,

małżonek.

Urlop opiekuńczy, planowany w wymiarze 5 dni na rok, byłby jednak niepłatny. Za czas przebywania w domu pracownik nie zachowa wynagrodzenia. Czas ten wlicza się natomiast do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wydłuży się urlop rodzicielski

Zmiany dotyczą również urlopu rodzicielskiego. W przypadku posiadania jednego dziecka zostanie on wydłużony z 32 do 41 tygodni, zaś w przypadku rodziców dzieci urodzonych z ciąży mnogiej - z 34 do 43 tygodni.

Jak informuje portal next.gazeta.pl zmiany mają wejść w życie do 2 sierpnia 2022 roku.