Kiedy ZUS wypłaci 500 plus?

Od 1 czerwca wypłacaniem świadczenia 500 plus na dziecko zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od tego czasu zmieniły się także terminy przelewów świadczenia - każdy rodzic ma przypisany dzień miesiąca, w którym otrzyma pieniądze. ZUS poinformował, że przelewy będą od teraz odbywały się 4, 7, 9, 14, 18 lub 20 dnia konkretnego miesiąca.

Jeśli termin wypłaty świadczenia wypadnie w dniu wolnym od pracy, wówczas przelew zostanie zrealizowany wcześniej. Nowy okres rozliczeniowy rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2023 roku.

Warto pamiętać, że każdy świadczeniobiorca, który w dalszym ciągu chce otrzymywać pieniądze z programu "Rodzina 500 plus" był zobligowany do złożenia odpowiedniego wniosku do końca kwietnia 2022 roku. Osoby, które to zrobiły, otrzymają w czerwcu wypłaty świadczenia. Jeśli ktoś w dalszym ciągu tego nie zrobił, ma czas na to do końca czerwca.

W takich przypadkach świadczenie zostanie wypłacone jednak dopiero w sierpniu, z odpowiednim wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Jeśli rodzina złoży wniosek po 30 czerwca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, jednak wówczas nie będzie można liczyć na wyrównanie za poprzednie miesiące.

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wniosek o 500 plus na nowy okres rozliczeniowy można złożyć drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, rządowy portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną. Wszelkie informacje na temat świadczenia można uzyskać kontaktując się z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00 w dni robocze w godzinach od 7:00 do 18:00.