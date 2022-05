Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Ekspert wskazuje konkretny miesiąc

Osiągnąłeś już wiek emerytalny? Nie śpiesz się z wnioskiem o emeryturę

Wielu seniorów nie może doczekać się emerytury. Gdy tylko osiągają wiek emerytalny, składają w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stosowne dokumenty - w tym wniosek. Jak się okazuje, osoby urodzone w kwietniu, maju czy czerwcu, powinny poczekać z oficjalną decyzją.

"Warto pamiętać, że moment przejścia na emeryturę wpływa na wysokość świadczenia" - przypomina regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego Krystyna Michałek w rozmowie z mediami.

Eksperci zaznaczają, że 1 czerwca przeliczane są składki na kontach ubezpieczonych oraz ich kapitał. Jak to rozumieć? "Waloryzacja oznacza, że zwiększamy wartości składek i kapitału początkowego zapisanych na koncie w ZUS. Do sumy składek i kapitału początkowego, którą waloryzujemy, doliczamy kwoty, które dopisaliśmy w ramach poprzednich waloryzacji. Sumę składek i kapitału początkowego z konta w ZUS z 31 stycznia danego roku mnożymy przez wskaźnik waloryzacji dla danego roku" - możemy przeczytać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

A zatem, jak tłumaczy Krystyna Michałek: "Kto planuje przejść na emeryturę w maju lub w czerwcu, lepiej niech poczeka z tym do lipca. Podobnie jak w ubiegłym roku, lipiec będzie korzystniejszym miesiącem, aby przejść na emeryturę. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną."

ZUS przypomina także o możliwości skorzystania z porad doradcy emerytalnego. Konsultację można odbyć zarówno stacjonarnie, jak i online - bez wychodzenia z domu. Doradca emerytalny podczas spotkania wylicza symulację wysokości emerytury oraz odpowiada na pytania nurtujące przyszłego emeryta. Ustala także optymalny termin na złożenie wniosku.

Seniorzy powinni o tym wiedzieć. Idą zmiany

Czy wniosek o emeryturę to jedyny dokument, który muszą złożyć osoby ubiegające się o świadczenie. "Komplet dokumentów, który należy dołączyć do wniosku jest uzależniony od tego, czy ubezpieczony ma już ustalony kapitał początkowy, czy nie. Jeśli mamy ustalony kapitał, nie musimy już składać żadnych dokumentów dodatkowych do wniosku. Jeśli natomiast nie mamy ustalonego kapitału początkowego musimy dołączyć dokumenty potwierdzające nasze okresy składkowe i nieskładkowe oraz zaświadczenia o zarobkach" - możemy przeczytać na stronie gov.pl.

Ponadto od 1 stycznia 2022 do wniosku oraz wspomnianych dokumentów należy dołączyć także oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

