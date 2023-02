Dodatkowe pieniądze dla wybranej grupy emerytów. Wypłaci je ZUS

Wybrani emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze do emerytury. Osoby, które w przeszłości były pracownikami kolei, mają prawo do otrzymania deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego. Wypłacaniem odpowiednich środków zajmuje się ZUS. Jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać pieniądze? Kto może się starać o ekwiwalent?

Zdjęcie Wybrani emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Ich wypłatą zajmuje się ZUS / 123RF/PICSEL